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Hasat makinesinin altında kalan 2 kişi öldü

KIRIKHAN (Hatay), (DHA) - HATAY'ın Kırıkhan İlçesi'nde pamuk hasat makinenisini tamir eden 2 kişi, makineyi taşıyan halatların kopması sonucu altında kalarak öldü

21 Ekim 2017 04:43

KIRIKHAN (Hatay), (DHA) - HATAY\'ın Kırıkhan İlçesi\'nde pamuk hasat makinenisini tamir eden 2 kişi, makineyi taşıyan halatların kopması sonucu altında kalarak öldü.
Olay, akşam saatlerinde Topboğazı mevkisinde meydana geldi. Pamuk hasat makinesi arızalanan Yasin Kılıç, tamirci 43 yaşındaki Cesim Bekçiler\'i arayarak yardım istedi. Kılıç ve Bekçiler, halat yardımıyla makineyi kaldırıp, tamir etmeye başladı. Bu sırada halat koptu, Kılıç ve Bekçiler hasat makinesinin altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu hasat makinesinin altından çıkartılan Kılıç ve Bekçiler\'in öldüğü belirlendi.

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