Hasarsız raporu verildi 5.6’da yerle bir oldu

T24 -

Van’da meydana gelen ikinci depremin ardından yeni skandallar gün yüzüne çıkıyor. 17 gün önce ilk depremin yaşandığı ve 604 vatandaşın yaşamını yitirdiği deprem sonrasında Afet ve Acil Durum Yönetimi yetkililerinin çok sayıda kurum ve konutlarda hasar tespit yaptığı belirlendi.



Depremin ardından yıkılan Bayram Oteli için ‘hangi kurumdan olduğu henüz tespit edilmeyen bir grup mühendis tarafından rapor hazırlandığı ve bu raporda da oturulabilr dendiği’ ortaya çıktı. Ancak raporu hazırlayan kurum bir türlü belirlenemedi.

Herkes topu birbirine attı



AFAD Genel Merkezi Van’daki AFAD mühendislerinin raporu hazırlamış olabileceğini söylerken, Van’daki AFAD yetkilisi ise raporun Ankara’dan gönderilen mühendisler tarafından hazırlanmış olabileceğini söylüyor. Otel sahibi Aslan Bayram da mühendislerin gelip inceleme yaptıktan sonra oturulabilir diye rapor verildiğini doğrulayarak, “ben de o yüzden evimde değil otel de kalıyordum” dedi. Van Jeofizik Mühendisleri Odası Başkanı Bedrettin Anaran da raporu doğruladı. Ancak raporu kimin hazırladığını o da bilmiyor.

‘Valiliğe sorun’



AFAD Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Mustafa Aydoğdu deprem bölgesinde hazırlanan ve konutlardaki deprem riski tespitinin yapıldığı raporun AFAD tarafından yapılmadığını ileri sürdü. Aydoğdu Radikal’in deprem raporu ile ilgili sorularına şu yanıtı verdi: “



“Yetkiler tamamen valilikte. Bir olay anında Van’da kriz merkezi oluşuyor. Bizim AFAD’dan 20 kişilik mühendis ekibimiz gitti. Bunlar koordinasyon ve destek amaçlı gitti. Bu olaya emir komuta zincirinden de bakarsanız bizim arkadaşlarımız valiliğe destek olmak için gitti. Krizlerde artık yerelden yönetim yapılıyor. Burada yapılan çalışmalar valilikte, biz de değil. Bizim ekibimiz orada eğitim ve yönlendirmede bulunuyor. Yönlendirme derken hasar tespit çalışmalarının nasıl yönlendirileceğinde koordinasyon yapılıyor.”



Diğer yandan Van AFAD yetkilisi ise hasar tespit çalışmaları Ankara’dan gelen ekip tarafından yapıldı. Biz müdahale etmedik. Dosyalar başkanlığın elinde” şeklinde kendilerini savundu.

‘Mühendisler bizim otelde kalıyordu’



Van depreminin 18. gününde 5.6 şiddetiyle ikinci kez yıkılan Van’daki Bayram Oteli’nin sahibi Aslan Bayram Radikal’e yaptığı açıklamada “Çoğu mühendis de bizim otelde kalıyordu. Oturabiliriz dediklerini ben duydum. Ben de kendim otelde kalıyordum. Yatmaya çıkıyordum. Ben de 4. katta yakalandım.”

Hasar tespiti kimin işi?



Van depremi ile yeniden gündeme gelen yapı denetimi iki farklı yoldan yapılıyor. Deprem sonrasında konut ve iş yerlerinde meydana gelen hasarın tespit edilmesi il valiliklerine AFAD tarafından yapılıyor. Depreme maruz kalan binalardaki hasar tespit yöntemlerinden bir diğeri de yapı denetim şirketleri tarafından yapılıyor. 5-30 bin TL arasında fiyat maaliyeti bulunan tespitleri özel firmalar yapıyor. Yapı denetim şirketlerine hasar tespiti yaptıramayan vatandaşlar ise valiliklere dilekçe vererek konutlarının depreme dayanıklı olup olmadığını AFAD yetkililerinin yaptıkları çalışmalar sonrasında öğreniyor.