Hasarlı evlerin tahliyesinde gerginlik

T24 - 17 Ağustos Depremi'nde hasar gören ve onarımları yapılmayan Adapazarı'ndaki 1301 orta hasarlı binanın boşaltmaları için verilen süre bu sabah dolarken elektrik, su ve doğalgazlar kesilmeye başlandı.





Sakarya Valiliği'nin aldığı kararın uygulanmaya konulması sırasında tartışmalar yaşanırken, kesim işi polis gözetiminde yapılıyor. Bugünkü kesim sırasında görevlileri engellemek isteyen ev sahiplerini polisler tutarak olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştı.



Verilen sürenin bu sabah dolmasıyla birlikte, Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) Sakarya Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) ekipleri ve polis ekipleriyle birlikte, konut olarak kullanılan bin 301 orta hasarlı binaların listesiyle mahalle mahalle gezerek bu konutların elektrik ve sularını kesmeye başladı.



Ekipler ilk olarak Adapazarı Mithatpaşa Mahallesi Dispanser Sokak'ta bulunan Erhan Yıldırım’ın evinde geldi. 1999 depreminde hasar gören 'orta hasarlı' olarak raporlandırılan 1300 binada, aradan geçen 12 yıllık süre içinde Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından belirlenen sürelerde resmi onarım çalışması yapılmadı.



SASKİ ekipleri kesim işlemini tebliği ederken ev sahibi Erhan Yıldırım karara karşı çıktı. Kendi imkânlarıyla onarım yaptığını belirten Yıldırım, “Evde hasta annem var. Doktor raporu var. Strese girmemesi lazım. Bu evin onarımını yaptık. Vali Bey gelsin kendisi baksın, evde hasar var mı diye. Asla izin vermiyorum" dedi.

‘Bu işin peşini bırakmayacağım'



Ev sahibinin bu tepkisi üzerine SASKİ görevlileri polise haber verdi. Polisin ardından SEDAŞ ekiplerinin de sokağa gelmesiyle kesim işlemleri başladı. Evinin elektriğinin kesildiğini gören ev sahibi Erhan Yıldırım görevlilerin üstüne yürürken polisler tarafından engellendi. Polislerin etkisiz hale getirip evinden uzaklaştırmasıyla SEDAŞ ekipleri evinin elektriğini kesti.



Kesim işlemine tepki göstermeyi sürdüren Erhan Yıldırım, “Ben bu işin peşini bırakmayacağım" diye bağırdı. Ekipler daha sonra 16 daire bulunan Papuçcular Mahallesi Ay Sokak'taki Kocaman apartmanının elektrik ve sularını da kestiler. Sakarya Su Kanalitasyon İdaresi Genel Müdürü Rüstem Keleş Sakarya valiliğinin kararını uygulayacaklarını söyleyerek kesimlerin kendilerine verilen listeye göre yapıldığını belirtti.



Bu arada Sakarya Valiliğinin gönderdiği listede Hendek ilçesine bağlı Yeşilyurt Beldesi Pınarbaşı İlkögretim Okulu ile Yeşilyurt İlköğretim Okulu'nun da olması da şaşkınlık yarattı.



Sakarya Milli Eğitim Müdürlüğü bu okulların onarımlarının yapıldığını, ancak onarım belgesinin Bayındırlık Bakanlığı'na gönderilmediğini söylediler.



Sakarya Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü de Milli Eğitim Müdürlüğünden okullara yapılan onarım belgesinin gönderilmesini istedi.



