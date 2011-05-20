-''HASARLI BİNALARA GİRMEYİN'' UYARISI ANKARA (A.A) - 20.05.2011 - Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Danışma Kurulu Üyesi ODTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Koçyiğit, Kütahya'nın Simav ilçesindeki ana depremin dün gece 23.15'de meydana geldiğini belirterek, ''Dolayısıyla şu anda bundan daha büyük bir deprem beklemiyoruz Ama 5'in altında bir sürü deprem daha devam edebilir'' dedi. Koçyiğit, Simav'da artçı sarsıntıların devam ettiğine işaret ederek, vatandaşları hasar görmüş bina içinde ve çevresinde bulunmamaları konusunda uyardı. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin AFAD Merkez Bina'da düzenlediği basın toplantısının ardından, Prof. Dr. Ali Koçyiğit depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. Koçyiğit, depremin yapısı ve etki alanına ilişkin sorular üzerine, depremin kaynağının 17 Ağustos'taki Marmara depreminden farklı olduğunu ifade ederek, ''Kütahya'daki depremin kaynağı ile Marmara depreminin kaynağı karıştırılmamalı. Bunun oraya herhangi bir etkisi olmayacaktır'' dedi. Kütahya'nın Simav ilçesinin 500 kilometre uzunlukta 20 kilometre genişlikteki kırık zon içerisindeki bir bölge olduğunu anlatan Koçyiğit, 17 Şubat 2009'da da aynı bölgede seri depremlerin yaşandığını ve en büyük depremin büyüklüğünün 4.9 olduğunu bildirdi. -''EN BÜYÜK DEPREM 6.2 YA DA 6.4 OLUR''- Koçyiğit, aynı bölgede dün akşamki depremin kaynağı olan iki fayın çok önemli olduğuna işaret ederek, ''Bu iki fay, birbirine aşağı yukarı 2 kilometre mesafede ve birbirine paralel devam ediyor. Birisi 16, diğeri 22 kilometre uzaklıkta. Bunların maksimum yaratacağı deprem 6.2 ya da 6.4'dür'' dedi. Bazı istasyonların depremi 5.7, bazılarının da 5.9 büyüklüğünde kaydettiğini ifade eden Koçyiğit, bunun nedeninin hesaplamada kullanılan kriterlerin farklı olmasından kaynaklandığını söyledi. Farklı büyüklük ölçümlerinde kayıt istasyonlarının depremin oluştuğu noktaya farklı uzaklıkta olmasının da etkili olduğunu vurgulayan Koçyiğit, ''Bizim için 5.7 ya da 5.9 olması çok fazla önemli değil. Çünkü hesaplamada kullanılan kriter farklı. Burada 2009'daki depremde de 100'ün üzerinde deprem olmuştu. Anlıyoruz ki, bu depremden bu iki önemli fay enerjisini o dönemde henüz boşaltmamıştı. Şimdi de tam anlamıyla boşaltmış sayılmaz. Dolayısıyla artçı depremler devam edebilir'' dedi. -''DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ GİDEREK DÜŞÜYOR''- Simav'daki vatandaşlara önerilerinin sorulması üzerine Koçyiğit, şunları kaydetti: ''Orada zaten ilgili bir ekip var ancak bence hasar görmüş bina içinde ve çevresinde bulunmasınlar. Çünkü artçı depremler, büyüklüğü azalarak devam ediyor. 5.7 büyüklüğündeki depremden sonra 5'in altında epeyce bir deprem oldu ama ortalama istatistiksel olarak depremin büyüklükleri gittikçe düşüyor. Bu demektir ki ana deprem dün gece 23.15'deki depremdi. Dolayısıyla şu anda bundan daha büyük bir deprem beklemiyoruz ama 5'in altında bir sürü deprem daha devam edebilir. Hasar görmüş binalar varsa onlar da gerçekten göçmeye de neden olabilir. O binaların çevresinde ve içinde olmamaları tavsiye edilebilir. Bu bir hafta içinde de azalarak bir sonuca ulaşılır.''