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Hasar tespiti için 200 kişi görevlendirildi  ANKARA (A.A)

24 Ekim 2011 01:16

-Hasar tespiti için 200 kişi görevlendirildi  ANKARA (A.A) - 23.10.2011 - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, deprem bölgesindeki hasar tespiti için 200 kişiyi görevlendirdi.  Van'daki deprem dolayısıyla hasar gören yapılarda bir yandan arama kurtarma çalışmaları sürerken, yarın sabah itibariyle de hasar tespit çalışmalarına başlanacak.  Depremin ardından Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Van'a giden Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, çalışmalar için bakanlığın tüm birimlerini seferber etti.  Bu kapsamda Ankara ve Van'a yakın illerden oluşturulan 200 kişilik ekip, hasar tespit çalışmaları için yarın deprem bölgesinde olacak. İhtiyaç olması halinde bu sayı artırılacak.

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