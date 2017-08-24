Hasankeyf'teki Dicle Nehri yatağındaki çalışmalar balıkların telef olmasına yol açtı

Arif ARSLAN- Reşat YİĞİZ/ BATMAN,(DHA)- BATMAN\'ın tarihi Hasankeyf İlçesinde Ilısu Barajı yapım çalışmaları nedeniyle Dicle Nehri yatağında suyun önüne set çekilip yönünün değiştirilmesi nedeniyle nehirdeki binlerce balık telef oldu. Batman Çevre Gönüllüleri Derneği üyesi Hasan Argunağa, \"Dicle\'de firmaların yapılan çalışmalar nedeniyle suyun yönünün değiştirmesiyle birlikte karada kalan balıklar can çekişerek telef oldu. Buna sebep olanların cezasız kalmamasını istiyoruz\" dedi.

Hasankeyf İlçesini de sular altında bırakacak olan Ilısu barajı ile ilgili köprü çalışmaları devam ederken, köprü yapımı nedeniyle set çekilip, suyun yönünün değiştirilmesi nedeniyle nehirde bulunan binlerce balığın telef olduğu görüldü.

Suyun yönünün değiştirilmesi ile karada kalan balıklar telef olurken, Batman Çevre Gönüllüleri Derneği üyesi Hasan Argunağa, bu duruma duruma tepki gösterdi. Dernek üyesi Argunağa, \"Dicle’de firmaların yapılan çalışmalar nedeniyle suyun yönünün değiştirmesiyle birlikte karada kalan balıklar can çekişerek telef oldu. Buna sebep olanların cezasız kalmamasını istiyoruz. Dicle’de köprü yapılırken balıkların telef olmaması için de su bırakılmalıydı\" dedi.

Dicle Nehrinde balık avlayarak geçimlerini sağladıklarını söyleyen Ömer Aydemir ise, \"Dicle nehrinin bile yönünü değişterenler, balıkların telef olmasına sebep oldular. Bunu yapanalara Allah’a havale ediyorum\" dedi.

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