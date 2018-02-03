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Hasankeyf'te korucu, eşini öldürdükten sonra intihar etti

Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN'ın Hasankeyf ilçesine bağlı Üçyol köyünde, 20 yıllık güvenlik korucusu İsmail Ketmen (52), kalaşnikof tüfekle eşi Melek Ketmen'i (44) öldürüp, aynı silahla intihar etti

03 Şubat 2018 16:09

Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN\'ın Hasankeyf ilçesine bağlı Üçyol köyünde, 20 yıllık güvenlik korucusu İsmail Ketmen (52), kalaşnikof tüfekle eşi Melek Ketmen\'i (44) öldürüp, aynı silahla intihar etti.
Tarihi Hasankeyf ilçesine bağlı Üçyol köyünde, 20 yıldan beri güvenlik koruculuğu yapan İsmail Ketmen ve eşi Melek Ketmen\'i ziyaret etmek isteyen komşuları, sabah saatlerinde çiftin evine gitti. Kapıyı çalan komşular, yanıt alamayınca şüphelenip, kapıyı zorlayarak içeri girdi. Komşular, evde çiftin kanlar içindeki cansız bedenlerini buldu.
İhbarla köye gelen jandarma ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, İsmail Ketmen\'in, kalaşnikof tüfekle eşini öldürdüğü, aynı silahla intihar ettiği belirlendi. Ketmen çiftinin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Batman Bölge Devlet Hastanesi\'ne getirildi.
Evli ve bir engelli çocuğu olduğu belirtilen çiftin ölümüyle ilgili jandarma soruşturma başlattı.

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