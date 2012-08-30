Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, çevrecilerin ve çevre örgütlerinin protesto ettiği Ilısu Barajı için Hasankeyf'teydi. Eroğlu, Hasankey'in sular altında bırakılacağı eleştirilerine, "Hasankeyf'in sadece yüzde 20'si sular altında kalacak. Teknoloji çok gelişti' sözleriyle yanıt verdi.

Belediye Başkanı'nın eksiklikler üzerinde durmasına üzerine de Eroğlu, "Burada yapılan uygulamayı baba oğula vermez" dedi.

Batman valisi Yılmaz Arslan'ı makamında ziyaret eden, helikopterle Hasankeyf'e giden iki bakandan şu açıklamalar geldi:

Veysel Eroğlu: Hasankeyf'i Türkiye'nin kültür ve turizm açısından cazibe merkezi yapacağız. Hasankeyf'te örnek şehir kuruyoruz. Ilısu Projesi ve diğer çalışmalar buraya hayat verecek. Sulama projelerine büyük önem verdik. Bunlar kısa sürede tamamlanacak. Batman'da 13 derenin ıslahını tamamladık. Ağaçlandırma çalışmasına da büyük önem veriyoruz. Kısa sürede ağaçlandırma çalışmalarına başlayacağız. 1 milyon 800 bin fidan diktik. Bu, artarak devam edecek.

Ilısu Projesi, Hasankeyf'in kurtarılması için bir fırsat. Bu projeyi dünyaya örnek proje olarak yapacağız.

'Sadece yüzde 20'si sular altında kalacak'

Hasankeyf'in sadece yüzde 20'si sular altında kalacak. Teknoloji çok gelişti, su altı arkeoloji müzeleri yapılıyor. Hasankeyf'teki taşınacak tarihi eserleri taşıyacağız, bu eserleri kurtaracağız. Su altında kalanları da koruyacağız ayrıca benzerlerini de yapacağız.

Arkeolojik kazılarda çıkacak eserleri burada yaptıracağımız muhteşem müzede sergileyeceğiz. Hem kapalı hem de açık müze olacak. Buradaki insanlar için gelir getirici imkanlar sağlayacak. Tarihi Artuklu Köprüsü'nün neredeyse sadece ayakları kalmış. Biz onun benzerini yeni yerleşim yerinde yapacağız.

Hasankeyf'i dünyaya tanıtmak için çalışma yapıyoruz. Ilısu Projesi, Hasankeyf'in kurtarılması için bir fırsat. Bu projeyi dünyaya örnek proje olarak yapacağız. Hasankeyf için gerekeni yapmak bizim boynumuzun borcudur.

Başbakan Erdoğan'an ek

Hasankeyf'in yeni yerleşim projesini inceleyen Başbakan Erdoğan, eksiklikler ile yanlışlıkların düzeltilmesi için talimat verdi. Projede olmayan kültür merkezi, spor salonu, mezarlık, hastane ve yüksekokul Başbakan Erdoğan'ın talimatının ardından projeye dahil edildi.

Burayı muhteşem bir şehir olarak Hasankeyflilere sunacağız. Burada TOKİ'nin yaptırdığı konutlar Başbakanın talimatıyla hak sahiplerine maliyetine verilecek. TOKİ'nin yüzde 20'lik kar payı silindi. Hak sahiplerinin örnek konutlardan seçeceği konutlar yapılıp, verilecek.

Barajın yapımının ardından Diyarbakır'dan Siirt'e hatta Şırnak'a kadar muhteşem bir su ulaşım yolu olacak. Burada balıkçılık, su sporları gelişecek.

Eskiden vatandaşlarımız iskan istememiş, 'paramızı verin gidelim' demişler. Aslında o bizim için daha kolay. Ama biz burada Hasankeyf'in yaşamasını istiyoruz. Gitmek isteyene de bu imkanı sunarız. Çünkü buraya başka yerden çok büyük talep var. Biz burayı sadece Hasankeyfliler için düşünüyoruz. İddia ediyorum; Türkiye'deki en güzel ilçelerden biri Hasankeyf olacak.''

Mehmet Şimşek: İlk defa bir projede insana, çevreye, kültürün ve tarihin korunmasına yönelik bu kadar masraf yapıldı.

Başka ülkelerde de bu tür projeler yapılıyor. Ama ilk defa Türkiye'de yüksek oranda kaynak ayrılıyor. İnsan odaklı olarak konuya yaklaşılıyor. Hasankeyf'in maksimum düzeyde korunması ve sonraki nesillere ulaştırılması için elimizden geleni yapıyoruz ve yapacağız.

Kimsenin hassasiyeti bizden daha fazla değildir. Hassasiyetli olduğu için bu kadar kaynak ayırıyoruz. İnşallah çok güzel olacak.

Kamulaştırma için 350 milyon lira kaynak ayrılıyor. İnanılmaz bir rakam, istismarcılara duyurulur. Açık ve net olarak söylüyorum; Hasankeyfli hemşehrilerimizin ideolojik saplantı içerisinde olanları hariç tamamı projeyle geleceğe umutla bakıyorlar. Tarihi mekanların korunması için gerekli çalışmalar yapılıyor.

Mardin, Hasankeyf, Urfa çok önemli tarihi yerler. Bu tarihi en iyi şekilde dünyaya tanıtacağız. Hükümet olarak bugüne kadar üzerimize düşeni yapmışız. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Bunun istismarını yapanlar keşke Ilısu köyünü gidip görseler. Aslında DSİ reklamını iyi yapamıyor. Hasankeyf, cazibe merkezi haline gelecek."

Başkan'a: Baba oğluna vermez

Hasankeyf Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen'in, projeyle ilgili eksiklerin bulunduğunu öne sürmesi üzerine Eroğlu, ''Burada yapılan uygulamayı baba oğula vermez. Hem bedava arsa vereceksin hem TOKİ buraya maliyetine ev yapacak ve 5 yıl ödemesiz 25 yıl vadeli verilecek. Babası oğluna vermez. Burada evi olan ev sahibi, iş yeri olan iş yeri sahibi olacak'' diye konuştu.