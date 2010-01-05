Hasankeyfi yok edecek projeye çevreci kredi

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Çevre Bakanı Eroğlu: Kredi verecek üç devlet kaypaklık yaptı

‘Çevreyi koruyacağız’ sözü

Milliyet'ten Serhat Oğuz ve Kadife Şahin'in haberine göre, Hasankeyf'i sular altıda bırakacak Ilısu Barajı'nın finansmanı, tarihi ve doğal varlıkların korunmasına duyarlı bir profil verme çabası gösteren Akbank, Garanti ve Halkbank tarafından sağlanacak.İki bankaya konuyla ilgili mektup yazdıklarını, henüz bankalardan hiçbir açıklama yapılmadığını vurgulayan Doğa Derneği Başkanı Eken şöyle dedi:“Önce Dünya Bankası, ardından da Avrupa’daki yatırım bankaları doğaya ciddi zararlar verecek olan bu projeden çekilmişlerdir. Bu durum, Hasankeyf ve Dicle Vadisi’nin Bakan Eroğlu’nun iddia ettiği gibi korunamayacağının en somut kanıtıdır. ”Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, geçen hafta Ilısu Barajı’nın yapımıyla ilgili kredi eksiğinin üç Türk bankasından sağlandığını, görüşmelerin devam ettiğini belirterek şunları söylemişti:Eroğlu, “Zaten kredide az bir eksik vardı. Kredi verecek üç devlet maalesef kaypaklık yaptı, sözlerinde durmadılar. Biz bunu öz kaynakla yapacaktık. İnşaat kış çıkar çıkmaz başlayacak. Hasankeyf’i de kurtaracağız. Öyle bir kurtaracağız ki çok önemli bir cazibe merkezi haline gelecek. Proje için yabancı konsorsiyumun sağlayacağı kredi 300-350 milyon dolar ihracat kredisiydi. Geri kalan zaten vardı. Kredi eksiğini üç tane bankadan buldular” demişti.Dünya Bankası ve Avrupa bankalarının projenin içinde olmaları nedeniyle 1.5 yıl önce projeye girdiklerini belirten üç Türk bankasından birinin yetkilisi şöyle dedi:“Biz projenin finansmanında yabancıların ve Dünya Bankası’nın yer alması, çevre açısından da bütün kriterlerin yerine getirileceği koşuluyla bu işe girdik. İşin başında krediyi verdik, para Hazine’ye gitti. Devlete verdiğimiz bir akit ve söz var. Bu iş şu haliyle çok sıkıntılı ve zor oldu. Ama artık yapılabilecek bir şey yok.”Eroğlu, yetkili çevreci kuruluşların ve kamuoyunun tepkisini anladıklarını da belirtti.Diğer bir bankanın yöneticisi de benzer hassasiyetlere dikkat çekti, ancak “Devlete söz verildi” dedi.