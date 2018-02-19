Hasankeyf sakinlerinin taşınma hazırlıkları başladı

Arif ARSLAN- Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN\'da tamamlanma aşamasına gelen Ilısu Baraj Gölü\'nün altında kalacak antik Hasankeyf ilçesinin sakinleri, T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yaptırılan 710 modern konuta taşınmak için hazırlıklara başladı. İlçenin son durumunu merak eden vatandaşlar da bölgeye giderek hem hafta sonlarını değerlendiriyor hem de su altında kalacak tarihi mekânların fotoğraflarını çekiyor.

Ilısu Baraj Gölü altında kalacak tarihi Hasankeyf ilçesinde yaşayan vatandaşlar için TOKİ\'nin iki yıl önce yapımına başladığı ve yaklaşık 164 milyon liraya mal olacak olan 710 konut tamamlanma aşamasına geldi. Her biri 180 metrekare olan konutların ilçe halkına Haziran ayı başlarında teslim edilmesi bekleniyor. Yeni yerleşim biriminde, Batman Üniversitesi\'ne bağlı Hasankeyf Meslek Yüksekokulu, modern kütüphane, cami, iş merkezi ve ilçe teşkilatlarına ait binalar tamamlandı. Şimdi sıra, daha önce hak sahipleri belirlenen konutların teslim edilmesine geldi.

TÜRBE KÜMBETİ SAĞLAMLAŞTIRILIYOR

Taşınması kamuoyunda uzun süre konuşulan 550 yıllık Zeynel Bey Türbesi\'nin kümbetinin yeri de yeni Kültür Adası\'nda sağlamlaştırılıyor. Eski yerinde yıllar önce çini motifleri defineciler tarafından sökülen türbe, şimdi koruma altında. Dicle kıyısından yeni yerleşim birimine taşındıktan sonra gövdesindeki kaide taşları ile çini motifleri yenilenen türbenin bulunduğu alana, daha önce eski han ve konaklama binalarının benzerleri de yapıldı. El-Rızk Camisi\'nin minaresi, İmam Abdullah Zaviyesi ve Selçuklar Dönemi\'ne ait Dicle Nehri kıyısındaki hamam da bu yıl Kültür Adası\'na taşınacak yapıtlar arasında yer alıyor.

YOLGEÇEN HANI KAPATILIYOR

Çalışmalar kapsamında, Dicle Nehri kıyısında sağlamlaştırılan kaya dibindeki Yolgeçen Hanı Mağarası da dolguyla kapatılıyor. Bir dönem binlerce kişinin konuk olduğu, son 30 yılda dönemin bakanları, üst düzey bürokratları, valiler ve yabancı konukların dinlendiği, yazın serin, kışın da sıcak olan tarihi Yolgeçen Hanı da dolguyla kapatılan 500 mağaradan biri oldu. Yaklaşık 15 yıl önce Hasankeyf Kaymakamlığı\'nın aylık 15 bin lira bedelle kiraya verdiği mağara, 100 yıl önce de tarihi köprünün yıkılmasının ardından Dicle\'den karşı tarafa geçiş yapabilmek için vatandaşların durak olarak kullandıkları tek handı.

Yıllarca tarihle iç içe yaşayan Hasankeyfliler, artık yeni evlerine taşınmak için gün sayıyor. Hasankeyf\'te terzilik yapan Fahri Memiş, tarihi ilçeden 1,5 kilometre uzaklığa taşınacaklarını belirterek, \"Aslında daha geniş ve modern evlere taşınacağız. Yeni iş merkezinde bize de yer verilecek. Orada yeni bir yaşama tutunacağız\" dedi.

Belediyeden emekli Emin Turhan (68) da 238 bin liraya istimlak edilen eski evini, yeni konutlara değişmediğini ifade ederek, \"Yıllarca tarihin gölgesinde yaşadık. Çocukluğumuz, gençliğimiz ve ömrümüzün tamamı tarih içinde geçti. Yeni yerleşim birimine gitmemiz zor gelecek. Hüzünlü bir şekilde eski Hasankeyf\'ten ayrılacağız\" diye konuştu.

HASANKEYF\'İN SON KONUKLARI

Büyük bölümü Ilısu Baraj Gölü altında kalacak 12 bin yıllık Hasankeyf\'in son durumunu merak eden vatandaşlar, hafta sonları tarihi ilçeye geliyor. Bazı esnaf, Dicle Nehri kıyısında yaptıkları tesislerde konukları ağırlıyor. Hasankeyf girişindeki seyirlik bölümün dışında, Dicle kıyısında kurulan işletmelerin sahipleri, \"Ilısu Barajı su tutmaya başlarsa bu manzara artık tarih olacak. Biz de son konuklarımızı en iyi şekilde ağırlıyoruz\" ifadelerini kullandı.



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