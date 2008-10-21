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Spor

Hasan'dan kötü haber

G.Saray'da sağ dizinde sakatlığı bulunan Hasan Şaş'ın, ameliyat olacağı ve ilk yarıyı kapattığı açıklandı.

21 Ekim 2008 03:00


Galatasaray'da sağ dizinde sakatlığı bulunan Hasan Şaş'ın, ameliyat olacağı ve tecrübeli oyuncunun sezonun ilk yarısını kesin olarak kapattığı açıklandı.


Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, Özel Acıbadem Hastanesi'nde Prof. Dr. Ömer Taşer tarafından konsültasyonu yapılan Hasan'ın, sağ diz ön çapraz bağındaki ileri derecedeki yırtık nedeniyle, ameliyat edilmesine karar verildiği kaydedildi.

Hasan Şaş'ın ameliyatının, ön rehabilitasyonu tamamlandıktan sonra, 22 Ekim Çarşamba günü Özel Acıbadem Bakırköy Hastanesi'nde gerçekleştirileceği duyuruldu.

Bu ameliyatla birlikte tecrübeli oyuncunun sezonun ilk yarısını kesin olarak kapattığı, sahalara dönüş süresinin ise ikinci yarının ilk haftasını geçeceği öğrenildi.

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