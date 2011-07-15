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Spor

HASAN YENER: KİMSEDEN ÇEKİNMİYORUZ TEGELEN (A.A)

15 Temmuz 2011 23:40

-HASAN YENER: KİMSEDEN ÇEKİNMİYORUZ TEGELEN (A.A) - 15.07.2011 - Trabzonspor Genel Sekreteri Hasan Yener, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda karşılaşacakları Benfica'nın güçlü bir takım olduğunu belirterek, "Ama hiç kimseden çekinecek halimiz yok" dedi. Bordo-mavililerin kamp yaptığı Hollanda'da, kura çekimiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Yener, bundan sonra her şeyin sahadaki futbolcuların gücüne bağlı olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:  "Eşleşeceğimiz beş takımdan Benfica belki de en güçlüsü. Geçen yıl üstelik UEFA Ligi'nde yarı final oynamış bir takım. Kendi ülkesinde Braga'ya elenmişti. Bütçesiyle de futbolcu kadrosuyla da Avrupa'nın sayılı takımlarından biri. Geçmişiyle de yine Avrupa'nın büyük kulüplerinden biri ama bizim hiç kimseden çekinecek halimiz yok. Daha önce de söyledim, bu beş takımın beşi de hemen hemen aynı ayarda. Hangisini çekseydik sonuç yine bir yerde sahadaki futbolcu arkadaşların gücüne bağlı." Benfica maçının kendileri açısından son derece önemli olduğunu, bu turu geçmeleri halinde Şampiyonlar Ligi için play-of oynayacaklarına değinen Yener, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bu maçın iki açıdan önemi var. Öncellikle tabii ki burada Benfica'yı geçmemiz halinde Şampiyonlar Ligi için play-off maçı oynayacağız. Bu maçı geçtiğimizde önemli şeylerden biri de Avrupa Ligi'ne kalmış olmak. Bu da çok çok önemli bizim için. Bu bakımdan zor diye bir şey düşünmüyorum ben. Zorluğu sahada yenmek, futbolcu arkadaşların ve teknik kadronun elinde." Şampiyonlar Ligi maçına kadar herhangi bir transfer yapmak istemediklerini, yola bu kadroyla devam edeceklerini kaydeden Yener, "Bugün hocamızla da o konuyu konuştuk. Hocamız da artık başka bir futbolcu istemiyor. Bu kadroyla bundan sonra yola devam edeceğiz" dedi.

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