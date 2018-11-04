Hasan Şaş'tan tepkilere cevap

Olaylı biten Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin baş aktörlerinden Hasan Şaş, yaptığı sosyal medya paylaşımıyla suskunluğunu bozdu. Şaş, karşılaşmanın son düdüğü sonrası çıkan olaylarda Martin Skrtel'e saldırıp, Jailson'u kovalamasıyla gündeme gelmiş ve çok eleştirilmişti.

Ahmed Arif'in bir şiirinden alıntı yapan Şaş, "Hükümdarlar, saldırganlar, haydutlar, haraç salmışlar üstüme. Ne İskender takmışım ne şah ne de sultan" mısrasını paylaştı. Şaş, daha sonra yaptığı paylaşımı kaldırdı.

Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde, Skrtel ile yaşadığı fiziksel boyuttaki tartışma ile gündeme gelen Şaş'ın PFDK'ya sevk edilmesi bekleniyor.

İşte Hasan Şaş'ın paylaşıp daha sonra kaldırdığı gönderi: