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Hasan Şaş'ın hâkim ağabeyi açığa alındı

Hakan Şaş, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi'nde görevliydi

04 Nisan 2017 12:19

Eski milli futbolcu ve antrenör Hasan Şaş'ın Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Hâkimi olan ağabeyi Hakan Şaş, İstanbul Hâkim Evi'ne yabancı uyruklu bir kadınla gelip alkol aldıktan sonra olay çıkarması üzerine açığa alındı.

DHA'nın haberine göre, Hâkim Evi güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenirken, Hakan Şaş 5 günlük rezervasyonu olmasına rağmen olay sabahı Hâkim Evi'nden ayrıldı.

İddiaya göre olay şöyle gelişti:

Hakan Şaş geçtiğimiz günlerde İstanbul Hâkim Evi'ne geldi. Yanında kimliğinin bulunmadığını belirterek birlikte geldiği yabancı uyruklu kadın ile oda talep etti. Şaş, kadının nişanlısı olduğunu ileri sürdü. 

Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Komisyonu'ndan hâkim olduğunun teyit edilmesi üzerine Şaş'a ve yanındaki kadına ayrı ayrı bloklarda oda temin edildi.

Hakan Şaş

Personele saldırdı

Gece 12 sularında restorana gelip alkol alan Şaş, restoranın kapatılacağı kendisine söylendiğinde itiraz edip dışarı çıktı. Bir poşet dolusu bira ila hâkim evine dönüp kafe terasta alkol almaya devam eden Şaş, kapalı alanda sigara içilmemesi söylendiği halde görevli personele sinkaflı küfürler savurdu. Kendisi ve yanındaki bayanın aynı odada kalmasına müsaade edilmediği için personelin gerici olduğunu ileri süren Hakan Şaş, gece boyunca resepsiyon ve teknik servisteki personele fiili saldırıda bulundu.

Yaşanan olaylar Hâkim Evi'nin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. 5 günlük rezervasyonu bulunan Hâkim Şaş, olay Sabahı Hâkim Evi'nden ayrıldı. İstanbul Hâkim Evi görevlilerinin tutanak hazırlaması üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu harekete geçti.

Müfettiş görevlendirildi

Olayla ilgili müfettiş görevlendirildi. HSYK Başmüfettişi Ali Rıza Karakan tarafından hazırlanan raporda şikâyetçi ifadelerine ve güvenlik kamerası görüntülerine yer verildi. Raporda Hâkim Hakan Şaş'ın İstanbul Hâkim Evi'nde yaşanan olayda kusurlu ve uygunsuz hareketleriyle mesleğin şeref ve nüfuzunu, şahsi onur ve saygınlığını yitirdiği, ayrıca şikâyetçi iki Hâkim Evi görevlisine karşı suç işlediği, bu nedenlerle yargılanması gerektiği belirtildi. Müfettişçe görevden uzaklaştırılması talep edilen Hakan Şaş hakkında açığa alınması yönünde karar verildi.

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