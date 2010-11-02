Hasan Şaş yuvaya mı dönüyor?

T24 - Gheorghe Hagi ve Tugay Kerimoğlu'nun ardından Hasan Şaş'ın da kulüpte görev almasının gündemde olduğu öğrenildi.

Fotomaç'ın haberine göre; Daha önce Florya'da Hagi'yle yemekte buluşan Hasan'ın dün de A2 takımının Manisaspor ile oynadığı karşılaşmayı izlemesi bu iddiaları güçlendirirken, oldukça neşeli görünen ikili bu konuda açıklama yapmaktan kaçındı.



Liderliğe yükseldi

Anlaşma sağlanması halinde Hasan Şaş, Kerimoğlu'nun yerine altyapının başına geçecek. Öte yandan ilk yarısı 2-2 sona eren karşılaşmada G.Saray, Manisa A2'yi 5-2 mağlup etti. Berkin (2), Anıl, Bilal ve Cem Sultan ile farka koşan Galatasaray, 13. hafta sonunda puanını 25'e yükselterek liderlik koltuğuna oturdu.



