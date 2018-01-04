Hasan Şaş, Ümit Davala ve Taffarel Galatasaray'a dönüyor

Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim’in yardımcılıklarına Hasan Şaş ve Ümit Davala’nın getirilmesi için görüşmelere başlandığı KAP’a bildirildi.

Öte yandan Futbol A Takımı Kaleci Antrenörlüğü görevi için Claudio Andre Taffarel ile görüşme yapıldığı belirtildi.

İşte Galatasaray’ın KAP’a yaptığı açıklama;

“Şirketimiz Futbol A Takımı Yardımcı Antrenörlüğü görevi için Hasan Gökhan Şaş ve Ümit Davala ile, Futbol A Takımı Kaleci Antrenörlüğü görevi için Claudio Andre Taffarel ile görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”