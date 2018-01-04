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Spor

Hasan Şaş, Ümit Davala ve Taffarel Galatasaray'a dönüyor

Galatasaray, Terim'in yardımcılıkları için Hasan Şaş, Ümit Davala ve Taffarel ile görüştüğünü KAP'a bildirdi

04 Ocak 2018 21:17

Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim’in yardımcılıklarına Hasan Şaş ve Ümit Davala’nın getirilmesi için görüşmelere başlandığı KAP’a bildirildi.

Öte yandan Futbol A Takımı Kaleci Antrenörlüğü görevi için Claudio Andre Taffarel ile görüşme yapıldığı belirtildi.

İşte Galatasaray’ın KAP’a yaptığı açıklama;

“Şirketimiz Futbol A Takımı Yardımcı Antrenörlüğü görevi için Hasan Gökhan Şaş ve Ümit Davala ile, Futbol A Takımı Kaleci Antrenörlüğü görevi için Claudio Andre Taffarel ile görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

 

 

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