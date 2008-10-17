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Spor

Hasan Şaş şoku!

Galatasaray, Turkcell Süper Lig'de 18 Ekim Pazar günü lider Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

17 Ekim 2008 03:00


Galatasaray, Turkcell Süper Lig'de 18 Ekim Pazar günü lider Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Michael Skibbe yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yaptı. Maçta yaşanan sakatlıklar, teknik heyeti korkuttu. Dizinden sakatlığı bulunan, ancak çift kale maçta yer alan Hasan Şaş, topsuz bir pozisyonda yerde kaldı. Acı içinde kıvranan Hasan'a ilk müdahale saha içinde yapılırken, bu oyuncu antrenmanı yarıda bıraktı.

Hasan Şaş'ın sakatlığının hemen sonrasında bu kez Arda Turan'ın yerde kalması teknik heyeti endişelendirirken, Arda, tedavisinin ardından çalışmaya devam etti. Alman çalıştırıcı, çift kale maçta forvette Nonda ve Baros'a görev verirken, Lincoln'ü yedek takımda oynattı. Sarı-kırmızılı takımın antrenmanı, şut ve yanlardan ortalarda gol çalışmasıyla sona erdi.

Sakatlıkları süren Linderoth, Emre Güngör, Uğur Uçar, Barış Özbek, Serkan Çalık ve Mehmet Topal antrenmana katılmadı. Bu arada, teknik direktör Skibbe, antrenman öncesi milli futbolcu Servet Çetin ile bir süre saha kenarında özel görüşme yaptı.

Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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