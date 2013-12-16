Hasan Şaş: İçtiğim A-Ferin ilacından 6 ay doping cezası aldım

Hülya Karabağlı / ANKARA

TBMM Sporda Doping Sorununu Araştırma Komisyonu'nda dinlenen eski milli futbolcu Hasan Şaş, 1998 yılında, gribal enfeksiyon geçirirken kullandığı bir A- ferin ilacı yüzünden başına gelenleri anlattı. “5-10 çocuk evin önüne gelip 'dopingci Hasan' diye bağırıyordu. O dönem saçlarım dökülmüştü, sonradan ektirdim" diyen Şaş, Hakan Şükür ve ailesinin kendisine psikolojik destek verdiklerini söyledi.

1998 yılında aldığı doping cezasının öncesini anlatan Şaş, Sakaryaspor maçı öncesinde gribe yakalandığını, Fatih Terim’in açıkladığı kadroda yedek oyuncu olduğunu hatırlattı. "Böyle olunca ben de 3 gün sonra yapılacak Juventus maçına daha sağlam çıkabilmek için kulüp doktorundan ilaç istedim. O da bana A-Ferin verdi, ben de içtim" dedi. Yedekte olmasına rağmen maçta 10 dakika oynadığını anlatan Şaş, şöyle devam etti:

Dopinge çıkacak oyuncular kura ile belli oluyor. Ben çıktım o gün. Doping odasında örnek verirken, döndüm kulüp doktoru ve federasyondan gelen doktora dedim ki 'maçtan 1 saat önce bana doktor bu ilacı verdi. Bunu yazdınız mı?' İkisi de gülerek 'A-Ferin ilacından da doping mi olur?' dediler. Yaklaşık 1 ay sonra Fatih Hoca beni kulübe çağırdı ve sonucu bildirdi. A-Ferin ilacı aldığım için doping kullandığım gerekçesiyle ben 6 aylık bir cezaya mahkum olmuştum.

“O dönem çok iyi oynuyordum. O boşlukta askere gittim 18 ay. Maalesef kontratım bir yıl bedava uzatıldı. Maddi kayba da uğradım. Kendimi ifade etmem çok zor oldu.

“Bunun için kulüp doktorları ve oyuncuların bilinçlendirilmesi çok önemli. Her gün yeni ilaçlar çıkıyor. Bunların takip edilmesi ve oyuncuların bilgilendirilmesi gerekiyor. Futbolun en güzel döneminde futboldan uzak kaldım."

Milletvekillerinin, söz konusu dönemde psikolojik destek alıp almadığı yönündeki soru üzerine, "O dönem 5-10 çocuk evin önüne gelip 'dopingci Hasan' diye bağırıyordu. O dönem saçlarım dökülmüştü, sonradan ektirdim" dedi. Şaş, özellikle Hakan Şükür ve ailesinin kendisine psikolojik destek verdiklerini söyledi.