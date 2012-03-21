Hasan Şaş derbi maçtaki iddialara cevap verdi

T24 - Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş, 'elindeki kanı alnına sürdü' iddiasıyla ilgili konuştu. İddiayı yalanlayan Hasan Şaş, ortamı germemek için bugüne kadar sustuğunu söyledi.

Galatasaray yönetimi ile Fenerbahçe yönetimi arasında süregelen söz düellosu bugün medyada yer alan bir haber ile yeni bir boyut kazandı.

İddiaya göre Galatasaray Antrenörü Hasan Şaş, derbi sırasında bir pozisyona sinirlenip kulübeyi yumruklamış, bu sırada elinden yaralanmış ve elindeki kanı alnına sürmüştü. Hasan Şaş'ın alnına isabet eden bir yabancı cismin olmadığının öne sürüldüğü habere göre bu görüntüler yayıncı kuruluşun da elinde mevcuttu.

GSTV'ye konuştu

GSTV'de canlı yayına çıkan Galatasaray Antrenörü Şaş, iddiayı kesin bir dille yalanladı. Yara bandını çıkartarak kameraların karşısına geçen ve alnında bir iz göze çarpan Hasan Şaş ortamı germemek için bugüne kadar sustuğunu dile getirdi.

Yıllardır futbol camiasının içinde bulunduğunu ve kendisinin böyle bir olaya girmeyeceğini ifade eden Hasan Şaş, "Bizi yıllardır tanıyorlar, böyle şeylere itibar etmeyeceğimizi bilirler. Biz teknik heyet olarak ortamı germemek adına, açıklama yapmıyoruz. Fenerbahçe ile ilgili hiçbir açıklamamız olmadı. Yayıncı kuruluş, konuyla ilgili gerekli açıklamaları yapacaktır" dedi.

'Her şeyi saha içinde bırakmak istiyoruz'

Maç esnasında yaşanan gerginliklerin, saha içinde kalması gerektiğini de dile getiren Hasan Şaş, "Biz her şeyi saha içinde bırakmak istiyoruz. Fenerbahçe teknik yönetimi ve futbolcularıyla maç sırasında hiç sıkıntımız olmadı ve maç sonrasında da çok güzel diyaloglar yaşadık. Hatta Alex'in çocuklarıyla Taffarel'in çocukları saha içinde beraber oynadı" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz dönemlerde bu tür olayların, kendi sahalarında da yaşandığını ve bunun futbolun bir parçası olduğunu söyleyen Şaş, "Bizim sahamızda da bu tür şeyler, geçtiğimiz dönemlerde oldu. Bunlar saha içinde olur, saha dışına taşırmamak lazım. Şikayette bulunmayı düşünmüyoruz, daha da fazla ortamın gerilmesini istemiyoruz" diye konuştu.