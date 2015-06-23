Eski TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Hasan Palaz hakkında tahliye kararı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'na (TÜBİTAK) sahte diplomalı kişinin işe alınması ile ilgili olarak aralarında TÜBİTAK eski Başkan Yardımcısı Hasan Palaz'ın da bulunduğu 4 kişi hakkında açılan davanın görülmesine başlandı. Mahkeme tutuklu sanıklar Hasan Palaz ve Hasan Başaran'ın tahliyesine karar verdi.

Zaman'dan Ahmet Şinoforoğlu'nun haberine göre, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar TÜBİTAK Başkan Yardımcısı ve BİLGEM Başkanı Hasan Palaz, Hasan Başaran ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme tutuksuz sanıklar Kadir Bülbül ve Behra Güler'in ifadesinin alınması için yazılan talimatı ise cevap verilmediğini bildirdi.

Mülakatta Palaz yoktu

Sanık Hasan Başaran savunması maddi yetersizlikten dolayı okulu bitiremediğini ve bu durumu ailesine söyleyemediğini ve sahte bitirme belgesi düzenlediğini aktardı. Başlangıçta bir hata yapıp sahte belge yaptığını kaydeden Başaran, "Başlangıçta böyle bir hata yapıp sahte belge üretince de devamı geldi. Sahte belge ile askerliğimi kısa dönem yaptım. Sahte yüksek lisans bitirme belgesi de düzenledim. Kocaeli Belediyesi'nde işe girdim. Kocaeli Belediyesi'nde yaklaşık 6 sene mühendis kadrosunda çalıştım. O sırada da partiye kayıtlıydım. Partiye de CV'mı vermiştim. Daha sonra TÜBİTAK insan kaynaklarından çağrıldım. Sahte oluşturmuş olduğum mühendislik belgesi ve bitirme belgesini götürdüm. 5 kişilik bir komisyon mülakata tabı tuttu. Komisyonda kimler vardı bilmiyorum ama Hasan Palaz yoktu. Hasan Palaz'ı daha önceden tanımam." dedi.

2 yılı aşkın bir süre TÜBİTAK'ta mühendis kadrosunda çalıştığını dile getiren Başaran yaptığı işlerden dolayı pişman olduğunu açıkladı.

‘İşe alma yetkisi başkandadır, bir akrabamı işe almadım’

Hasan Palaz ise savunmasında, Hasan Başaran'ı tanımadığını, işe alınma işlemlerini takip etmediğini ifade etti. İşe alma yetkisinin kendisinde olmadığını vurgulayan Palaz, "Yetki TÜBİTAK Başkanı'ndadır. İşe giriş için üst başkanın imzası gerekiyor. Ben de imzaladım. TÜBİTAK yöneticiliği yaptım. Bir tane akrabamı işe almadım. Tanımadığım birini nasıl işe alırım? Böyle işe girip çalışma sonucu alınan para da dinen haramdır." ifadelerini kullandı.

‘Ben de mağdur olmalıydım’

TÜBİTAK'ın sahte diplomadan dolayı işe almada kendisinin de mağdur olması gerektiğini dile getiren Palaz, "Benim mağdur olmam gerekiyor. Ben suçluysam TÜBİTAK Başkanı da suçludur. Hasan Başaran'ı işe alan Kocaeli Belediyesi de suçlu olması gerekir. Aynı zamanda Milli Savunma Bakanlığı da suçlu olmalıdır." şeklinde konuştu.

Tahliye kararı

Dosyada mağdur olarak gözüken Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Milli Savunma Bakanlığı İzmir Askerlik Şubesi ve müşteki Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın katılma taleplerini kabul eden mahkeme sanıkların tahliyesine karar verdi. Tahliyesine karar verilen Hasan Palaz başka bir dosyadan tutuklu bulunduğu için tutukluluk hali devam edecek.