Hasan Ocak ve Rıdvan Karakoç ölümlerinin 25. yılında anıldı

Cumartesi Anneleri, kaybedilenler için adalet mücadelesinin 25'inci yılında Hasan Ocak ve Rıdvan Karakoç’u mezarları başında andı.

17-31 Mayıs Uluslararası Gözaltında Kayıplar haftası kapsamında Cumartesi Anneleri, gözaltında kayıplar mücadelesinde simge isimlerinden Hasan Ocak ve Rıdvan Karakoç 1995'te gözaltında öldürülmelerinin 25. yılında mezarları başında bir anma düzenlediler.

Anma, gözaltında kaybedilenler için bir dakikalık saygı duruşu ile başladı.

Evrensel'in haberine göre anmanın bu yıl pandemi dolayısıyla az sayıda insanlar yapıldığını belirten Cumartesi Anneleri’nden Maside Ocak, “Sembolik olarak mezar başındayız, bir kez daha Hasan ve Rıdvan’a merhaba demeye geldik” dedi.

"Onları unutturmayacağız"

Anmada ilk olarak Rıdvan Karakoç’un kardeşi Hasan Karakoç söz aldı. Karakoç, “Kayıplar mücadelesinde 25. yılımızı tamamladık. 25 yıl önce abimi gözaltına alan işkenceci katiller, yoğun işkenceler sonrası abimi katlettiler, Beykoz kimsesizler mezarlığına attılar. Israrlı mücadelemiz sonucunda Rıdvan’ın cenazesini bulduk, defnettik. 25 yıldır bu işkenceci katillerin kaybettiği insanların akıbetini sormak için mücadele ediyoruz. Onları unutturmayacağız” diye konuştu.

"Bir kez daha sesleniyoruz; failleri korumayın"

Hasan Ocak’ın abisi Hüseyin Ocak da “Bugün mücadelemizin başlangıcı olan Hasan Ocak’ın mezar naklinin yapıldığı gün. O günden bugüne mücadelenin yükselen sesi oldu Rıdvan ve Hasan. Hepsinde devlet suçüstü yakalandı. Özellikle son içişleri bakanlığının cumartesi annelerine karşı saldırısının bir nedeni de budur. Bugün 25. Yılında bir kez daha haykırıyoruz; lütfen failleri korumayın. Geçmişle hesaplaşma yasalarını çıkartın. Bu ülkeyi temiz bir ülke haline getirin” dedi.

"Hakikat ve adalet istiyoruz"

Ocak’ın açıklaması sonra İHD İstanbul Şube Başkanı Gülseren Yoleri ise Türkiye’de gözaltında kayıplar ile ilgili yaşanan cezasızlık politikasına değinerek hakikat ve adalet arayışlarının hiçbir zaman son bulmayacağını belirterek, “Bu yıl yine Uluslararası Gözaltında Kayıplara Karşı Mücadele Haftası etkinlikleri kapsamında buradayız. Hasan Ocak ve Rıdvan Karakoç’un kaybedişleri ve bulunmasına kadar geçen süre Türkiye’de gözaltına kayıplara karşı mücadelede oldukça önemli yer tutuyor. Sadece yaşadığımız coğrafyada değil, tüm dünyada kaybedilen, akıbetleri bile yok edilen insanlarla ilgili bir mücadelenin haftasıdır. Aynı zamanda baştan bu yana var olan hakikat ve adalet talebimizi bir kez daha seslendiriyoruz. Adaletin gerçekleştirilmesi talebimiz halen güncel. 25 yıldır halen aynı şeyleri söylüyoruz, hakikat ve adalet istiyoruz. Türkiye’de cezasızlık politikası devam ediyor. Halen suç işleyenler korunuyor” diye konuştu.

"Cumartesi Anneleri bu ülkenin geleceğidir"

Anmaya katılan ESP PM üyesi Mustafa Naci de “Bugün Rıdvan Karakoç ve Hasan Ocak’ın mezarı başındayız. Bu ülkede kaybetme politikası büyük bir gerileme aldı. Cumartesi Anneleri bu ülkenin geleceğidir. Hasan’ın açtığı yol, gösterdiği yol tüm emekçilere yol açıyor. Adalet mücadelesi her zaman kazanacak, kaybedenler kaybedecek” dedi.

Anma, saygı duruşundan sonra sona erdi.