-Hasan Kundakçı ''tanık'' sıfatıyla ifade verdi ANKARA (A.A) - 29.11.2011 - Emekli Korgeneral Hasan Kundakçı'nın, Albay Kazım Çillioğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında ''tanık'' sıfatıyla ifade verdiği öğrenildi. Kundakçı, öğleden sonra Ankara Adalet Sarayı'na geldi. Terör ve organize suçlara ilişkin soruşturmalara bakmakla görevli Cumhuriyet Savcısı Mehmet Özgür tarafından yaklaşık 2 saat ifadesi alınan Kundakçı, daha sonra adliyeden ayrıldı. Kundakçı, adliyeden ayrılışı sırasında, ''Eşref Bitlis'in ölümüne ilişkin ifadesinin alınıp alınmadığı'' sorusu üzerine, ''Bitlis ile alakamız yok. Biz yoktuk o bölgede'' dedi. Bir basın mensubunun, ''Buzlanma mıydı, sabotaj mıydı?'' sorusuna ise Kundakçı, ''Konu o değil ki kardeşim'' diye yanıt verdi. Hasan Kundakçı'nın, Albay Kazım Çillioğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda ''tanık'' sıfatıyla ifadesine başvurulduğu öğrenildi.