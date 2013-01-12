Hasan Karakaya: Yeni Akit'e üç ses bombası atıldı, ölü veya yaralı yok

Hazal Özvarış

Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Hasan Karakaya, gazetenin Bağcılar'da bulunan binasında gerçekleştiği iddia edilen patlamayı doğruladı. Binanın çevresine üç ses bombası atıldığını söyleyen Karakaya, "iki bombanın patladığını; kimsenin yaralanmadığını, sadece birkaç camın kırıldığını" söyledi.

Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Hasan Karakaya, T24'e yaptığı açıklamada gazetenin matbaasında gerçekleştiği iddia edilen patlamayı doğruladı. Patlamanın ses bombalarından kaynaklandığını söyleyen Karakaya, gazete binasının çevresine sadece bir tane bomba değil, üç ses bombası atıldığını söyledi. Matbaanın penceresinin yanı sıra gazete binasının bulunduğu bahçeye ve güvenlik kulübesinin yakınına da bomba atıldığını belirten Karakaya, bombaların atıldığı noktalardan yola çıkarak "Kameraların kör noktasını bilen birileri atmış olabilir" dedi.

Atılan üç ses bombasından ikisinin patladığını söyleyen Hasan Karakaya, Redbull kutusu içine yerleştirilen bomba düzeneğinin içinde çiviler olduğunu dile getirdi. "Bombaların hasar verilmesi amaçlanmış" diyen Karakaya, patlamada can kaybı veya yaralanma olmadığını, patlamanın sadece cam kırıklarına neden olduğunu açıkladı.

Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Karakaya, saldırıya dair önceden bir istihbarat veya uyarı almadıklarını belirtirken, patlamalar ardından polislerin geldiğini ve patlamayan bombayı imha ettiklerini söyledi. Karakaya, bombaları atanlardan birisinin şapkasının bulunduğunu da belirtti.