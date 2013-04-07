Hasan Karakaya: Âkil İnsanlar yazım için pişmanım

Akit Gazetesi Yayın Yönetmeni Hasan Karakaya, Âkil İnsanlar komisyonuna seçilmesinin ardından komisyon hakkında önceden yazdığı yazılardan ötürü pişman olduğunu belirterek, "Keşke kimsenin adını o yazıda zikretmeseymişim. Pişmanım. Ama amacım isim listelerinin yapılmasını eleştirmekti" dedi.

Hasan Karakaya'nın Milliyet Gazetesi yazarı Nagehan Alçı'nın köşesinde yayımlanan (7 Nisan 2013) sözleri şöyle:



- ‘Akil Adam diye pazarlanmak istenen sakil adamlar’ başlıklı yazıyı yazdıktan sonra ‘o sakil adamlar’ın içine siz de girdiniz. Pişman mısınız bu yazıdan dolayı?

"O yazıyı yazma gerekçemi size söyleyeyim: Galiba NTV’deydi, baktım liste liste isim veriyorlar. Halbuki ortada fol yok, yumurta yok. Bu sayılan isimlerin bazılarına itirazım vardı ama beni esas rahatsız eden genel olarak isim pazarlanmasıydı. Keşke kimsenin adını o yazıda zikretmeseymişim. Pişmanım. Ama amacım isim listelerinin yapılmasını eleştirmekti."

- Sadece o yazı değil, Akit Gazetesi son dönemde birçok yanlış yayın yaptı, insanları hedef gösterdi. Ben de nasibimi aldım ama neyse... Bu hedeflerden biri de Akil İnsanlar arasına giren Hilal Kaplan. Aslı astarı olmayan ve son derece çirkin bir kampanya yapıldı onunla ilgili. Hilal’e yapılanların yanlış olduğunu kabul ediyor musunuz? Orada karşılaşınca ne oldu?

"Hilal ister istemez biraz soğuktu. Onunla ilgili yayından basılmadan önce haberim olsa kaldırırdım ama sonradan gördüm ve iş kontrol edilmez bir noktaya geldi. Maalesef bazı yayınlar namludan çıkan kurşun gibi oluyorlar Sonuçta Hilal bana küsse de benim ona karşı kanaatim değişmez, zaten sonra kendi köşemden destek de yazdım."

- ‘Sakil Adamlar’ dediğiniz isimler de sizinle aynı toplantıdaydı. Bir de Ali Bayramoğlu’na karşı yapılan andıçlama var tabii. O da toplantıdaydı. Say say bitmiyor Akit’in bu yanlış yayınları maalesef. Karşılaşma biraz tuhaf olmadı mı?

"Birçoğu ile karşı karşıya gelmedik. Ama Oral Çalışlar’ı eskiden beri tanırım mesela. Onun soğuk davranacağını sanmam. Sonuçta çok olumlu bir toplantı yaptık ve işe koyulduk. Allah yolumuzu açık etsin..."