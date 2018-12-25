Hasan Kaçan'ın Metin Akpınar ve Müjdat Gezen paylaşımına tepki

Oyuncu ve karikatürist Hasan Kaçan, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol uygulanan usta sanatçılar Metin Akpınar ve Müjdat Gezen’i hedef alan bir paylaşım yaptı. Kaçan’ın ifadeleri tepki çekti.

Kaçan, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

“Halkın bir kesimini germe rolü verilmiş ‘sarı yelekli’ özentisi ‘buruşuk beyaz kıçlı’lar “biz mizah yaptıydık” diyor. Canım kusura bakmayın da kimseyi geremezsiniz. Olsa olsa doktor Manukyan’a gidip kendinizi gerdirebilirsiniz. Al sana mizah!”

Kaçan’ın sözlerine birçok Twitter kullanıcısından tepki geldi: