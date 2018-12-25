T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hasan Kaçan'ın Metin Akpınar ve Müjdat Gezen paylaşımına tepki

"Buruşuk beyaz kıçlılar!"

25 Aralık 2018 13:47

Oyuncu ve karikatürist Hasan Kaçan, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol uygulanan usta sanatçılar Metin Akpınar ve Müjdat Gezen’i hedef alan bir paylaşım yaptı. Kaçan’ın ifadeleri tepki çekti.

Kaçan, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

“Halkın bir kesimini germe rolü verilmiş ‘sarı yelekli’ özentisi ‘buruşuk beyaz kıçlı’lar “biz mizah yaptıydık” diyor. Canım kusura bakmayın da kimseyi geremezsiniz. Olsa olsa doktor Manukyan’a gidip kendinizi gerdirebilirsiniz. Al sana mizah!”

Kaçan’ın sözlerine birçok Twitter kullanıcısından tepki geldi:

ETİKETLER

hasan kaçanmetin akpınarmüjdat gezen
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24