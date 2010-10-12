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Hasan Gerçeker: 'Yargıtay Başkanlığı'na aday değilim' dememi bekliyorlar

İstifa eden eski HSYK Başkanvekili Kadir Özbek, "Yargıtay Başkanlığı'na aday değilim' dememi bekliyorlar" dedi.

12 Ekim 2010 03:00

T24 - İstifa eden eski HSYK Başkanvekili Kadir Özbek, "Yargıtay Başkanlığı'na aday değilim' dememi bekliyorlar" dedi.


HSYK'da yaşanan toplu istifaları dün bir basın toplantısıyla duyuran eski HSYK Başkanvekili Kadir Özbek, istifasıyla ilgili Habertürk'e konuştu.

Özbek şunları kaydetti: "Hiç kimseyi etkileme olmayacak dediler. Halka siz referandum öncesinde diyeceksiniz ki 'kürsüden kurul seçilecek', ama yine siz kendi bürokratlarınızı, birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızı göreve getirerek kayda alacaksınız. Adalet Bakanlığı içinde, bugüne kadar hiyerarşik düzen içerisindeki çalışanların kurula taşınması demektir bu. Seçimi, yargıyı etkileyecek şeylerdir.

Habertürk muhabirinin 'Yargıtay Başkanlığı'na aday olmadığını açıklasın' şeklinde ifadeler kullanılıyor. Böyle bir düşünceniz var mı?' sorusuna ise Özbek, şöyle cevap verdi:

"Böyle bir zorunluluk altında olduğumu düşünmüyorum. Birisinin telkiniyle böyle bir açıklamayı basın huzurunda yapmak son derece yakışıksız olur. Ne zamanı ne yeridir. Benim 'aday değilim' ifadesini kullanmamı bekliyorlar. O tür bir ifade kullansam bile farklı şekilde kamuoyuna sunacaklardır."

Özbek sözlerine şöyle devam etti:

"Ben olduğum yere yıllarca süren başarılı çalışma hayatım sayesinde geldim. Kurul üyeliğine, seçime katıldığım ilk gün rekor sayılacak bir oyla seçildim. Bir Yargıtay üyesi olarak çalışmalarımı sürdüreceğim."

Kadir Özbek, istifasının ardından ailesinin de mutlu olduğunu belirterek "Bir şekilde evde de o stres ortamının dağılacağını umuyorlar. Elbette dışarıda yaşadığınız stresin içeriye yansımadığını söylemek mümkün değil. Yargı bağımsızlığını koruma adına, meslektaşlarımızın bağımsızlığını koruma adına, üzerimize düşeni yapabildiysek, stresi ve sıkıntıyı azaltır. O stres bir günde geçecek gibi değil" açıklamasında bulundu.

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