'Hasan Ferit'i öldürdüğümüz gibi seni de öldüreceğiz' diye bağırıp, ateş açtılar

İstanbul Gülsuyu'nda Hasan Ferit Gedik'in hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin de yaralandığı olaylara ilişkin Anadolu Adalet Sarayı'ndaki duruşmayı izleyici olarak takip eden Umut Kaya adlı genç, adliye çıkışında silahlı saldırıya uğradı.

Akşam saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, mahkeme salonundan ayrılan Umut Kaya, adliye binasının hemen arkasında bulunan benzinciye geldi. Burada, henüz kimliği tespit edilemeyen saldırgan, silahla 2 el ateş ederek Umut Kaya'yı dizinden ve karın boşluğundan vurduktan sonra kaçtı.



DHA'nın haberine göre, Yaralanan Umut Kaya'ya olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Kaya, daha sonra ambulansla Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

'Hasan Ferit'i öldürdüğümüz gibi seni de öldüreceğiz'

Konuyla ilgili açıklama yapan Gedik ailesinin avukatı Güray Dağ, “Bu ilk saldırı değil, son saldırı olmayacağını da biliyoruz. Saldırgan, müvekkilimize ateş ederken, ismi ile hitap edip, 'Hasan Ferit'i öldürdüğümüz gibi seni de öldüreceğiz' diye ateş etmiş" dedi.

Davanın görüldüğü Anadolu Adalet Sarayı'nın koridorları gündüz saatlerinde de karıştı. Davayı izlemek için gelen bir grup ile polis ve özel güvenlik görevlileri arasında olaylar çıktı. "Hasan Ferit ölümsüzdür" şeklinde slogan atan gruba polis müdahale etti. Polis ve güvenlik görevlilerine sandalye ile koridorlardaki bariyerleri atan gruba biber gazı da sıkıldı. Olaylarda 5 kişi gözaltına alınırken, 2 polis de hafif yaralandı.