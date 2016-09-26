Hasan Ferit Gedik davasının sanığı: İnsanlar polislerin yetişemediği yerde kurşunu çakar!

İstanbul Maltepe Gülsuyu'nda 2013 yılı Eylül ayında öldürülen Hasan Ferit Gedik'in davasında tutuklu sanık Zafer Tuna skandal sözler sarfetti. Tuna, "Ben Saffet Okumuş polis karakolunu arayarak 'Size silahlı saldırı olacak' diye ihbarda bulundum ve bu olay oldu. Eğer terör örgütleri insanlar üzerinde baskı kurarsa insanlar da polislerin yetişemediği yerde anayasal hakkını kullanır ve mermiyi çakar" ifadelerini kullandı.

Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 27. celsesi görülen kapalı duruşmaya 6'sı tutuklu 10 sanık ile Hasan Ferit Gedik'in annesi Nuray Meray ve dedesi Mustafa Meray ile tarafların avukatları katıldı. Duruşma salonunun olduğu B blok -3. katta asansörler iptal edildi. Adliye dışında TOMA ve zırhlı araçlar hazır bekletildi.

“Birçok insanı vurmuş, cezamı almışımdır”

Duruşmada söz alan tutuklu sanıklardan Şahin Eren, "Hiçbir şey sebepsiz değildir. 4 yaralamam var kabul ediyorum. Ben yaralamasam eniştemi öldüreceklerdi. Burada çete yoktur. Benim üstüme yüklemelerinin sebebi, çok olay yaşadım. Birçok insanı gerçekten vurmuşumdur ama cezamı almışımdır" dedi.

Bir diğer tutuklu sanık Zafer Tuna ise, "Ben Saffet Okumuş polis karakolunu arayarak 'Size silahlı saldırı olacak' diye ihbarda bulundum ve bu olay oldu. Burada bir terör örgütü var ve baskı uyguladıkları bir mahalle var. Eğer terör örgütleri insanlar üzerinde baskı kurarsa insanlar da polislerin yetişemediği yerde anayasal hakkını kullanır ve mermiyi çakar" diye konuştu.

Duruşmadan çıkarıldı

Gedik ailesinin avukatlarından Barkın Timtik, Hasan Ferit'in ölüm yıl dönümü olduğunu belirterek, "Bu dava siyasi bir davadır. Tahliyelerde izlenen bir devlet gücü var. Hasan Ferit uyuşturucu çeteleri tarafından öldürüldü. Buradaki sanıklar uyuşturucu satarak, adam öldürerek, yaralayarak, küçük çocukları uyuşturucuya alıştırarak geçiniyorlar. Adalet istiyoruz" dedi. Duruşma sırasında avukat Timtik sanıklar arasında not alış verişinin olduğunu belirtti. Bunun üzerine tutuksuz sanıklardan Doğukan Çep, "Vatan haini. Hepiniz köpeksiniz" diye bağırdı. Yaşanan tartışma üzerine sanık Çep duruşma salonu dışına çıkarıldı.

Talepleri alınmak üzere yeniden söz verilen sanıklardan Şahin Eren, "Cinayet olayını ben yapmadım, yapsaydım da söylerdim" dedi. Sanıklardan Zafer Turhan ise, "Hakkımdaki soruşturmaları yapan kolluk görevlileri, hakimler ve savcılar FETÖ soruşturması kapsamında görevden alındılar. Bunlar gerçekten adaleti savunarak bu iddianameyi hazırlamışlarsa, bunu siz de kabul ediyorsanız adaletiniz sorgulanır" şeklinde konuştu.

Duruşma ertelendi

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut delil durumunu göz önüne alarak tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Mahkeme, dosyanın geldiği aşama dikkate alınarak mütalaasını hazırlaması için Cumhuriyet Savcısı'na dosyanın verilmesini kararlaştırdı. Duruşma 16 Kasım 2016 tarihine ertelendi.