Hasan Ferit Gedik davasında 'örgüt lideri' tahliye edildi

İstanbul’un Maltepe ilçesine bağlı Gülsuyu Mahallesi'nde 2013 yılının Eylül ayında mahallede uyuşturucu satıcılarına karşı yapılan protesto yürüyüşü sırasında Hasan Ferit Gedik'in ateş açılarak öldürülmesi ve çok sayıda kişinin de yaralanmasına ilişkin görülen davanın duruşmasına bugün devam edildi. Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 29. celsesi görülen kapalı duruşmaya 6'sı tutuklu 11 sanık ile Hasan Ferit Gedik'in annesi Nuray Meray ve dedesi Mustafa Meray ile tarafların avukatları katıldı.

Evrensel'de yer alan habere göre, duruşma salonunun olduğu B blok -3. katta asansörler iptal edildi. Adliye içinde de polis ekipleri hazır olarak bekledi.

'Silahı kim, hangi amaçla kullandı?'

Duruşmada Cumhuriyet Savcısı dosyayı incelediğini belirterek Hasan Ferit Gedik'in öldürülmesi, Gökhan Aktaş'ın da aralarında bulunduğu 3 kişinin yaralanması olayıyla ilgili olay yerinden ele geçirilen kovanların daha önce Ayhan Koca'nın ikametine ateş edilmesi olayında kullanıldığının belirtildiğini kaydetti. Bu olaylara ilişkin suç evraklarını Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden isteyen savcı, silahların olay tarihlerinde kim tarafından, nasıl ve hangi amaçla kullanıldığı yönünde hazırlanan evrakların da emniyetten istenmesini talep etti.

'Çete yoktur' savunması

Taraf avukatları ise dosyadaki eksikliklerin giderilmesini talep ederken tutuklu sanıklardan Mesut Turhan, "38 aydır tutukluyum. Hasan Ferit olayında İstanbul'da değildim. Neye dayanarak ben çete lideri olarak görülüyorum? Ben ne demişim, ne söylediğimi yapmışlar? Çete yoktur, biz mahalleden arkadaşız" dedi. Söz alan diğer sanıklar da beraatlarını talep etti.

Mahkeme heyeti, Cumhuriyet Savcısının talepleriyle ilgili gerekli yazıların yazılmasına, iddianamede “örgüt lideri” olarak belirtilen Mesut Turhan'ın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumunu göz önüne alarak tahliyesine karar verdi.

Diğer tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı 1 Mart tarihine erteledi.