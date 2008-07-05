TFF Başkanı Hasan Doğan, Bodrum'da kalp krizi geçirdi ve yoğun bakıma alındı. Doğan, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Özel Bodrum Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Abdullah Servet, ''Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Doğan hayatını kaybetti'' dedi.

Hastane önünde gazetetecilere yaptığı açıklamada, Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Doğan'ın kalp krizi geçirdiğini belirten Abdullah Servet, ''Bize söylendiği anda ilk müdahaleyi olay yerinde yaptık. Daha sonra sayın Doğan'ı ambulansla hastaneye aldık. Solunum ve kalp durmuştu. Yaklaşık 90 dakika hastaya müdahale ettik. Elimizden geleni yaptık, ancak Hasan Doğan'ı kaybettik. Başımız sağolsun'' diye konuştu.

Servet, gazetecilerin, ''Hasan Doğan'ın, sıcak havada yediği ağır yemekten dolayı kriz geçirmiş olabileceği yolundaki'' soruları üzerine, ''Tek başına yemek krize neden olmaz. Muhtemelen Hasan Doğan'da krize yatkınlık vardı'' yanıtını verdi.

Hasan Doğan, 1956 yılında Kastamonu'nun Abana ilçesinde doğdu.

İlk, orta ve lise tahsilini İstanbul'da yapan Doğan, 1979 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünü bitirdikten sonra 1979-1980 yıllarında İngiltere'de lisan eğitimi aldı.

1981 ile 1988 arası Koç Holding bünyesindeki Beldesan firmasında pazarlama koordinatörü olarak görev alan Doğan, 1988 yılında kurucusu olduğu Ramsey'in genel müdürlüğü görevini üstlendi.

Aysel Doğan ile evli olan ve Zeynep ile Selim adlı iki çocuğu var.

Hasan Doğan, Ramsey Giyim San. yönetim kurulu üyeliği, Gürmen Giy. San. yönetim kurulu üyeliği, Kip-Teks Konfeksiyon yönetim kurulu başkanlığı, Star Medya Yayıncılık yönetim kurulu üyeliği görevlerini yürütüyordu.

Doğan, Levent Bıçakcı'nın Futbol Federasyonu başkanı olduğu dönemde federasyonda başkan vekili olarak görev almıştı.

Hasan Doğan'ın bu görevleri dışında, İstanbul Sanayi Odası Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği sanayi konseyi, Boks Federasyonu yönetim kurulu üyelikleri bulunuyor.

14 şubat 2008'deki kongrede türkiye futbol federasyonu başkanı seçilmişti.

Hasan Doğan'ın bu görevleri dışında, İstanbul Sanayi Odası Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği sanayi konseyi, Boks Federasyonu yönetim kurulu üyelikleri bulunuyordu.

Hasan Doğan Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi üyeliği ile Beşiktaş Kulübü kongre üyesiydi. 14 şubat 2008'deki kongrede Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı seçilmişti.