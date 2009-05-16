Hasan da 'Şaş'tı bu işe

Galatasaray'dan sezon sonunda ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Hasan Şaş'a, Mısır'ın Al Ahly takımından cazip teklif geldi. Tecrübeli futbolcunun sezon sonunda Türkiye'den gelen tekliflere göre karar vereceği öğrenildi.



Bir dönem sarı kırmızılı ekibi çalıştıran Erik Gerets'e 2 yıl için 6 milyon Euro öneren Mısır'ın Al Ahly Kulübü, Hasan Şaş için de girişimlerini sürdürüyor.



Mısır kulübünün Hasan Şaş'la geçtiğimiz yıldan bu yana ilgilendiği belirtilirken, tecrübeli futbolcunun sezon sonunda kararını vermesi bekleniyor. Önce Türkiye'den gelecek teklifleri değerlendirmesi beklenen Hasan Şaş'ın, Al Ahly'nin önerisini daha sonra düşüneceği belirtiliyor.



Al Ahly kulübünün, Hasan Şaş'ın yanı sıra Galatasaray yönetiminin sezon sonunda yolları ayırmayı planladığı Ümit Karan'a da teklifde bulunduğu kaydedildi. Ümit Karan'ın Galatasaray'dan sonra Türkiye'den ayrılmayı düşünmediği öğrenildi.



