Hasan Cemal'in Rojava yazıları yarın başlıyor

T24 yazarı Hasan Cemal, Suriyeli Kürtlerin üç kantonunda demokratik özerklik ilan ettiği Rojava'ya gitti. Cemal'in Rojava'dan ilk yazısı yarın yayımlanacak.

Hasan Cemal, Rojava'da şu soruların cevabını arayacak:

Rojava'da neler oluyor? "Rojava Devrimi" nedir? Rojava Devrimi, Ankara'yla Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ni neden rahatsız ediyor? Abdullah Öcalan ve PKK Rojava devriminin neresinde? Mesud Barzani yönetimi Rojava'yla sınırlarına neden hendek kazıyor? Tayyip Erdoğan ile Mesud Barzani birlikte Rojava'ya ambargo mu uyguluyorlar? Rojava'daki durum Türkiye'deki çözüm sürecini nasıl etkiler?