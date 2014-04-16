T24 LogoT24 Logo
Özel Dosya

Hasan Cemal'in Rojava yazıları yarın başlıyor

Demokratik özerklik ilan edilen Rojava'ya giden Hasan Cemal'in ilk yazısı yarın T24'te

16 Nisan 2014 22:04

T24 yazarı Hasan Cemal, Suriyeli Kürtlerin üç kantonunda demokratik özerklik ilan ettiği Rojava'ya gitti. Cemal'in Rojava'dan ilk yazısı yarın yayımlanacak.

Hasan Cemal, Rojava'da şu soruların cevabını arayacak:     

Rojava'da neler oluyor? "Rojava Devrimi" nedir? Rojava Devrimi, Ankara'yla Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ni neden rahatsız ediyor? Abdullah Öcalan ve PKK Rojava devriminin neresinde? Mesud Barzani yönetimi Rojava'yla sınırlarına neden hendek kazıyor? Tayyip Erdoğan ile Mesud Barzani birlikte Rojava'ya ambargo mu uyguluyorlar? Rojava'daki durum Türkiye'deki çözüm sürecini nasıl etkiler?

 

ETİKETLER

hasan cemalrojavaduyuru

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24