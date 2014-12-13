Hasan Cemal’e 'Gazetecilikte Vicdan ve Dürüstlük Ödülü'

Harvard Üniversitesi Nieman Gazetecilik Vakfı'nın her yıl verdiği Louis M. Lyons Gazetecilikte Vicdan ve Dürüstlük Ödülü’nün 2015’teki sahibi Hasan Cemal olacak.

Ödül, meslekte kırk altı yılı tamamlayan T24 yazarı ve Bağımsız Gazetecilik Platformu P24'ün kurucu başkanı Hasan Cemal’e, kariyeri boyunca basının özgürlüğünü savunmak için gösterdiği çaba nedeniyle verilecek.

Hasan Cemal’in 2015'in ilk aylarında Harvard’da düzenlenecek bir törenle alacağı ödül, ayrıca Türkiye’deki gazetecilerin bu zor dönemdeki mücadelelerinin de tanınması amacını taşıyor.

Nieman Gazetecilik Vakfı’nda 2014-2015 döneminde çalışma yürüten dünyanın her yerinden 24 deneyimli gazetecinin oylarıyla Hasan Cemal’e verilmesi kararlaştırılan ödül, karar vericilerden Los Angeles Times Londra Temsilcisi Henry Chu tarafından şöyle tarif edildi:

“Arzumuz, sizin Türkiye’de basın özgürlüğünü ayakta tutmak için hayat boyu gösterdiğiniz kazanımları tanımak ve aynı zamanda, daha genel olarak, Türk gazetecilerin Türkiye’de giderek daha zorlaşan koşullar altında, iktidara gerçekleri söylemek için verdikleri mücadeleyi de tanımaktır. Sizin ve birçok meslektaşınızın medya özgürlüğünün önemini herkese gösterme yolundaki kararlılığını alkışlıyoruz.”

Nieman Vakfı’nda çalışma yürüten gazetecilerin 1964’ten beri verdiği Gazetecilikte Vicdan ve Dürüstlük Ödülü, 1939-1964 döneminde vakfın küratörlüğünü yapan Amerikalı gazeteci Louis M. Lyons’ın adını taşıyor. Ödül, 1000 dolarlık bir şerefiyeyi de kapsıyor.

Hasan Cemal’in 2015’te alacağı ödüle önceki yıllarda layık görülenlerden bazıları şöyle:

Vietnam Savaşı’nın gerçeklerini yazmaktan korkmayan gazeteciler Neil Sheehan, Malcolm Browne ve David Halberstam (1964);

CBS televizyonundaki haberciliğiyle Senatör McCarthy’ye karşı dik duran Edward R. Murrow (1965);

Ülkesinde basını ayakta tutmak için verdiği mücadeleden ötürü onurlandırılan o dönem La Prensa’nın yayın yönetmeni daha sonra Nikaragua devlet başkanı olan Violeta Chamorro (1986);

Hayati tehdit altındaki gazetecilere sağladığı destekten ötürü Gazetecileri Koruma Komitesi (1990);

Sırp saldırılarına rağmen Saraybosna’da gazetelerini çıkarmaya devam eden Oslobodjenje (Kurtuluş) gazetesi çalışanları (1993);

Arab Baharı’nın haberlerini yaparken Libya’da öldürülen Muhammed Nabus ve onun çabasını paylaşan bütün muhabirler (2011).