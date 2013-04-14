Hasan Cemal'den bir ilk: Canlı blog yayında!

Milliyet'teki köşesi kapatıldıktan sonra T24 için kaleme aldığı "Barış Sürecinde Güneydoğu Notları" için Diyarbakır'dan Mardin'e, Hakkâri'den Van'a uzanan uzun bir yolculuğa çıkan Hasan Cemal, Türkiye medyasında "canlı blog"u kullanan ilk yazar oldu. Hasan Cemal'in her gün defalarca güncellenecek canlı blogu T24'te yayına girdi.

Hasan Cemal, "Barış Sürecinde Güneydoğu Notları"nın yayınından önce Twitter'da @HSNCML adıyla hesap açtı. Cemal'in Twitter'daki hesabı, birkaç saat içinde binlerce takipçiye ulaştı.

Milliyet'te yayımlanan "İmralı Zabıtları"nın yayınını savunduktan sonra Başbakan Tayyip Erdoğan'ın tepkisine hedef olan, ardından gazete yönetimi tarafından "Başbakan'ın tavrı ve medya sermayesini sorgulama ısrarı" gerekçe gösterilerek köşesi kapatılan Hasan Cemal, T24'te yayımlanan Kandil röportajının ardından yazmaya hem Güneydoğu röportajı, hem Türkiye'de bir ilk olan "canlı blog"u ve Twitter hesabındaki paylaşımlarıyla döndü.

Hasan Cemal'in canlı blogunu buradan izleyebilirsiniz. http://t24.com.tr/hasan-cemal-yollarda