Hasan Cemal: Saray'daki Sultan, seçimi kaybetti, savaşı başlattı

T24 yazarı Hasan Cemal, Twitter hesabından son gelişmeler hakkında "Erdoğan için çözüm süreci, başkan babalığa giden yolda bir oyundu; 7 Haziran'da oyun bozulunca, Erdoğan barış değil, savaş dedi" ifadelerini paylaştı.

Cemal'in Twitter hesabından attığı mesajlar sırayla şöyle:

Saray'daki Sultan, seçimi kaybetti, savaşı başlattı! — Hasan Cemal (@HSNCML) 25 Temmuz 2015

Anlaşıldı, Saray'daki Sultan iktidarını kan ve gözyaşıyla sürdürmek istiyor. — Hasan Cemal (@HSNCML) 25 Temmuz 2015

Saray'daki Sultan, iktidarını sürdürmek için ülkeyi savaş ve şiddetin içine çekiyor. Türkiye bu kanlı oyuna gelirse, çok yazık olur. — Hasan Cemal (@HSNCML) 25 Temmuz 2015

Erdoğan için çözüm süreci, Başkan Babalığa giden yolda bir oyundu; 7 Haziran'da oyun bozulunca, Erdoğan barış değil savaş dedi. — Hasan Cemal (@HSNCML) 25 Temmuz 2015

Saray'daki Sultan'ın düdüğünü öttüren AKP ile koalisyon, barış değil savaş hükümeti olur. — Hasan Cemal (@HSNCML) 25 Temmuz 2015