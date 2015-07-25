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Hasan Cemal: Saray'daki Sultan, seçimi kaybetti, savaşı başlattı
'Erdoğan'ın düdüğünü öttüren AKP ile koalisyon barış değil, savaş hükümeti olur'
T24 yazarı Hasan Cemal, Twitter hesabından son gelişmeler hakkında "Erdoğan için çözüm süreci, başkan babalığa giden yolda bir oyundu; 7 Haziran'da oyun bozulunca, Erdoğan barış değil, savaş dedi" ifadelerini paylaştı.
Cemal'in Twitter hesabından attığı mesajlar sırayla şöyle:
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