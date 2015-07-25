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Hasan Cemal: Saray'daki Sultan, seçimi kaybetti, savaşı başlattı

'Erdoğan'ın düdüğünü öttüren AKP ile koalisyon barış değil, savaş hükümeti olur'

25 Temmuz 2015 14:27

T24 yazarı Hasan Cemal, Twitter hesabından son gelişmeler hakkında "Erdoğan için çözüm süreci, başkan babalığa giden yolda bir oyundu; 7 Haziran'da oyun bozulunca, Erdoğan barış değil, savaş dedi" ifadelerini paylaştı. 

Cemal'in Twitter hesabından attığı mesajlar sırayla şöyle: 

 

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