Hasan Cemal: Sabah Gazetesi'nin yayın yönetmenliği bana teklif edilmişti

T24 yazarı Hasan Cemal, 28 Şubat döneminde askerin medyaya baskı yaptığını belirterek, “Bugün medyaya baskının alası var” dedi. Cemal, hükümet yanlısı bir gazetenin yöneticisinin kendisine “Aman yazmaya devam et. Sen yazdıkça bizim için de iyi oluyor. Çünkü hükümet bize o kadar müdahale ediyor ki bezdirdi” dediğini söyledi. Kişinin ismi vermeyen Cemal, “O kişinin ismini vermeyeceğim ama Star Gazetesi’nden geldi. Şunu da söyleyeyim. O dönem Sabah Gazetesi’nin genel yayın yönetmenliği bana teklif edildi" ifadesini kullandı.

Bugün TV’de Erkam Tufan ile Analiz adlı programa katılan gazeteci-yazar Hasan Cemal, gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türkiye’de gelinen noktayı 28 Şubat’a benzeten Cemal, “Bir dönem askerin 28 Şubat’ı yaşanıyordu, bugün ise sivil bir iktidarın yani Erdoğan iktidarının 28 Şubat’ı yaşanıyor. 28 Şubat’ın ruhu bugün Erdoğan iktidarının içine girmiştir. Çünkü 28 Şubat’ta asker ne yaptıysa bugün çok daha fazlasını sivil bir iktidar, Erdoğan yapıyor” dedi. 28 Şubat döneminde askerin medyaya baskı yaptığını kaydeden Cemal, “Bugün medyaya baskının alası var. Yayın politikalarını, haberleri belirliyorlardı. ‘Şu çıksın bu çıkmasın’ deniyordu. Bugün de Erdoğan’ın kendisi itiraf ediyor; ‘Alo Fatih hattını kullanıp haber çıkartıyorum’ diye” açıklamasında bulundu.

Yayın yönetmenliği teklif edildi

Cemal, hükümet yanlısı bir gazetenin yöneticisinin kendisine “Aman yazmaya devam et. Sen yazdıkça bizim için de iyi oluyor. Çünkü hükümet bize o kadar müdahale ediyor ki bezdirdi” dediğini hatırlatarak şöyle devam etti:

“O kişinin ismini vermeyeceğim ama Star Gazetesi’nden geldi. Şunu da söyleyeyim. O dönem Sabah Gazetesi’nin genel yayın yönetmenliği bana teklif edildi. Berat ve Serhat Albayrak kardeşlerle konuştuk. Fakat bunu kabul edemeyeceğimi söyledim. Burada da tek neden var. Ben gazeteci olarak o düzenin içinde kısa zamanda patronajla çatışırdım. Patronajdan kastım Ahmet Çalık’ın kendisi değildi. Sanmıyorum Çalık o günlük şeyin içinde olsun. Ama orada Erdoğan’ın gölgesi vardı. Nitekim ben bu konuyu gündeme getirdiğim vakit cevap olarak, ‘Ya siyasetçidir’ dediler. Böyle bir yayın politikasıydı haberciydi falan gölgesi olabilir demeye getiren bir ifadeydi. Hakikaten bu olay olmuş olsaydı çok daha farklı gelişirdi işler. Nitekim iktidar da bunun peşini bıraktı.”

TARAF demokrasinin önünü açtı

Hasan Cemal, Taraf Gazetesi’nin bir proje olmadığını aksine Türkiye’de demokrasinin önünü açtığını kaydetti. “Taraf Gazetesi Türkiye’de demokrasiyi 2, 3. sınıfa mahkum etmiş olan askeri vesayet askeri sivil bürokratik oligarşi konusunda çok büyük bir mücadele vermiştir” diyen Cemal, bu mücadelenin de Türkiye’de özgürlükler ile demokrasinin önünü açmaya başladığını aktardı. Cemal ayrıca birçok medya grubunun görünürde bir patronu olduğunu asıl sahibinin ise iktidarın kendisi olduğunu anlattı.