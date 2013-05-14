Hasan Cemal PKK ile dağlardaydı, 'Çekilme Günlüğü' yarın başlıyor

Hasan Cemal, PKK'nın Türkiye'deki silahlı unsurlarının 8 Mayıs'tan itibaren başlattıkları sınır dışına çekilme sürecini izleyen tek gazeteci oldu. Cemal'in, PKK'lı gruplara eşlik ettiği dağlarda tuttuğu "Çekilme Günlüğü"nün yayını, yarın bağımsız internet gazetesi T24'te başlayacak.

Kıdemli gazeteci Hasan Cemal, "Başbakan'ı ve medya sermayesini sorgulamaktaki ısrarı" gerekçe gösterilerek yaklaşık 15 yıldır yazdığı Milliyet'teki köşesi kapatıldıktan sonra T24'te yayımlanmak üzere KCK Yürütme Konseyi Başkanı Murat Karayılan ile röportaj yapmak için Kandil Dağı'na gitti. PKK lideri Abdullah Öcalan'ın 21 Mart Newroz bayramında Diyarbakır'da okunan ve PKK'nın silahlı unsurlarının Türkiye sınırları dışına çekilmesinin zamanı geldiğini duyuran açıklamasından sonra gözlerin çevrildiği Kandil'de olan Hasan Cemal'in yaptığı Karayılan röportajı 24 Mart Pazar günü yayımlandı ve çok sayıda gazete, televizyon ile internet sitesinde referans gösterildi.

Hasan Cemal Kandil'den döndükten sonra "Barış Sürecinde Güneydoğu Notları" başlıklı dizi röportaj için Güneydoğu turuna çıktı. Cemal'in geniş ilgi gören Güneydoğu Notları'nın yayını 11 gün sürdü.

45 yıllık gazeteci Hasan Cemal, "Barış Sürecinde Güneydoğu Notları" başlıklı röportaj dizisi yayımlandıktan sonra haftada beş gün kaleme aldığı günlük yazılarını T24'te sürdürdü. Cemal bu sırada Türkiye sınırları dışına çekilen PKK gruplarına katılmak üzere bölgeye gitti. Türkiye ve dünyadan, sınır dışına çekilen PKK gerillalarına eşlik eden tek gazeteci olan Hasan Cemal, bu süre içinde "Hasan Cemal'in Çekilme Günlüğü" başlıklı dizisini kaleme almaya başladı.

"Hasan Cemal'in Çekilme Günlüğü" ilk kez T24'te yayımlanacak. Cemal'in günlüğünün yayını yarın başlayacak.

Portre: Hasan Cemal

Hasan Cemal, 1965 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. Gazeteciliğe 1969 yılında Ankara’da haftalık Devrim dergisinde başladı. Yeni Ortam dergisi, Anka Ajansı ve Günaydın gazetesinde çalıştıktan sonra 1973 yılında Cumhuriyet gazetesine girdi. 1981-1992 yılları arasında Cumhuriyet gazetesinde genel yayın yönetmenliği görevini üstlendi. 1992-1998 yılları arasında Sabah gazetesinin birinci sayfa yazarlığını yaptı.

Nokta dergisi 1989 Doruktakiler Ödülü ve Gazeteciler Cemiyeti Fıkra Ödülü’nü kazandı. Genel yayın yönetmenliğini yaptığı Cumhuriyet gazetesi 1986’da Sedat Simavi Ödülü’nü kazanarak yılın gazetesi seçildi.

28 Şubat 2013'te Milliyet'in manşetinde yayımlanan "İmralı Zabıtları"nın yayınını savunduğu için Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın tepkisine hedef oldu. Milliyet yönetimi, "Başbakan'ı ve medya sermayesini sorgulamaktaki ısrarını" gerekçe göstererek 15 yıldır yazdığı gazetedeki köşesini kapattı. Milliyet ile yolları ayrıldıktan sonra yaptığı röportajlar ve kaleme aldığı yazılarla gazeteciliğini bağımsız internet gazetesi T24'te sürdürüyor.

Yayımlanmış 10 kitabı var

Muhabir, editör, Ankara temsilcisi, genel yayın yönetmeni ve yazar olarak Türkiye'de gazeteciliğe özgül ağırlık kazandıran Hasan Cemal'in bugüne kadar yayımlanan 10 kitabının adı şöyle:

- Tank Sesiyle Uyanmak (1986)

- Demokrasi Korkusu (1986)

- Tarihi Yaşarken Yakalamak (1987)

- Özal Hikâyesi (1989)

- Kimse Kızmasın, Kendimi Yazdım (1999)

- Kürtler (2003)

- Cumhuriyet'i Çok Sevmiştim (2005)

- Türkiye'nin Asker Sorunu (2010)

- Barışa Emanet Olun (2011)