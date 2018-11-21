Hasan Cemal: New York'tayım, yarın İstanbul'a dönüyorum

T24

Sabah gazetesinin hakkında yakalama kararı çıkarıldığını iddia ettiği T24 yazarı Hasan Cemal, özel bir ziyaret için New York’ta olduğunu, yarın (22 Kasım 2018) sabah saatlerinde İstanbul’da olacağını söyledi.

Sabah gazetesinde bugün tutuklu iş insanı Osman Kavala hakkında yürütülen soruşturmayla ilgili çıkan "haber"de T24 yazarı Hasan Cemal hakkında yakalama kararı olduğu iddia edilmişti. Kenan Kıran imzasıyla çıkan haberde "FETÖ'nün medya yapılanmasında yer aldığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan Hasan Cemal (...)” ifadesi kullanılmıştı. T24 ve Hasan Cemal’in avukatı Fikret İlkiz, konu hakkında yaptığı açıklamada “Bizim elimizde, bizim bilgimiz dâhilinde Hasan Cemal hakkında bir yakalama kararı yok. Bilgi almak isteyenler, soruyu, bunu yazan, bu iddiayı öne süren gazeteciye sorsunlar” demişti.

Hasan Cemal, T24'teki son yazılarında da belirttiği üzere bir haftadır New York olduğunu hatırlatırken “Burada okumakta olan kızımı görmeye geldim. Hakkımda yakalama emri yok, nitekim avukatım Fikret İlkiz de gerekli açıklamayı T24’e yaptı” dedi.

Yarın sabah İstanbul’a döneceğini söyleyen Cemal, “New York’ta bugün (21 Kasım 2018) ABD saatiyle 13.30’da kalkacak olan THY uçağıyla perşembe sabahı İstanbul’a inmiş olacağım. Vaziyet bundan ibarettir” diye konuştu.