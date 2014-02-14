Hasan Cemal: Milliyet'ten ayrılmamın esas sebebi Başbakan Erdoğan'dır

T24 yazarı Hasan Cemal, son günlerde tartışılan hükümetten medyaya baskı konusunda yaptığı açıklamalarda, Milliyet Gazetesi’nden ayrılma sebebinin Başbakan Tayyip Erdoğan olduğunu açıkladı. “Şu konuda en ufak bir kuşku yok, Milliyet’le benim ilişkimin kesilmesinde esas neden Başbakan Erdoğan’dır" diyen Hasan Cemal, "Başbakan’ın o dönemde benim için ‘batsın bu gazeteciliğin’ çıkışı ve gazetenin patronuyla yaptığı bir telefon görüşmesidir” ifadesini kullandı.

Habertürk Televizyonu’na konuk olan Hasan Cemal, geçmişte hükümete verdiği desteğe rağmen bugün eleştirmesinin sebebini de şöyle açıkladı: “Haram olsun demiyorum, o zamanki desteğim bugün de geçerlidir. Doğru olan şeyleri kendi demokratik değerlerime uygun düştüğü için destekledim. Ama bugün de demokratik değerlerime hukuk anlayışıma tamamen ters adımlarına şiddetle karşı çıkıyorum, karşı çıkmaya devam edeceğim.”

Başbakan Erdoğan’ın gitgide derinleşen bir demokrasi korkusu yaşadığına da dikkat çeken usta gazeteci özetle şu tespitlerde bulundu:

“Demokrasiden korkuyor. Çünkü bu yapılanlar, normal bir demokratik rejim kapıyı çaldığında onu yargı karşısına, Yüce Divan karşısına çıkarıp yargılanmasına yol açacaktır. Başbakan Erdoğan demokrasi ve hukuk konusunda attığı adımlarla, demokrasi ve hukuku adeta katlediyor. Demokrasi ve hukukun böylesine kolunu kanadını kıran bir Başbakan’ın Türkiye’de bir Kürt sorununun çözümüne dönük çözüm sürecini canlandırması ve gerçek anlamda götürmesi mümkün değil.

Bu derinleşen demokrasi korkusunu biz gazeteciler dâhil her alanda yaşıyoruz. Medyada, hukuk düzeyinde, demokratik haklar konusunda yaşıyoruz. Şimdi bu internete de geliyor. Başbakan Erdoğan bu demokrasi korkusuyla internetin de dilini kesmeye çalışıyor. HSYK düzenlemesinden vazgeçer gibi yapmıştı. Şimdi tekrar geliyor. HSYK’nın o haliyle geçmesi demek yürütmenin yargıyı tamamen teslim alması demektir. Böyle bir düzende, yani yargı bağımsızlığını, demokratik hukuk devletini hiçe sayan, medyayı böylesine kontrol etmek isteyen, internetin dilini kesmek isteyen bir Başbakan’ın ben çözüm süreci konusunda çok fazla bir şeyler yapacağını sanmıyorum. Türkiye’de silahlı mücadele çatışma zamanını doldurmuştur. Bundan sonrası barışçıl siyasetle çözülecektir. Bu Erdoğan’la da olur Erdoğan’sız da.”