Hasan Cemal haftada 5 gün T24'te; ilk yazı yarın...

Türkiye medyasına “muhabir”, “Ankara Temsilcisi”, “Genel Yayın Yönetmeni” ve “yazar” olarak damga vuran gazeteci Hasan Cemal, günlük yazılarını bağımsız internet gazetesi T24'te sürdürecek. Hasan Cemal; salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri yayımlanmak üzere günlük yazılarıyla yarında itibaren okurlarının karşısına çıkacak.

“Başbakan'ı ve medya sermayesini sorgulamaktaki ısrarı” gerekçe gösterilerek Milliyet gazetesindeki köşesi kapatılan Hasan Cemal tercihini yaptı. Abdullah Öcalan'ın 21 Mart Nevruz bayramında okunan “silahları bırakma ve helalleşme aşamasına gelindiği” yolundaki tarihi çağrısının ardından örgütün ne yapacağı merakla beklenirken Kandil'e çıkan Hasan Cemal'in Murat Karayılan ile yaptığı röportaj 24 Mart Pazar günü T24'te yayımlanmıştı.

Cemal Türkiye'ye döndükten kısa bir süre sonra, bu kez Güneydoğu röportajı için yola çıktı. Diyarbakır'dan Mardin, Viranşehir ve Kızıltepe'ye, Cizre'den Şırnak ve Uludere'ye, Hakkâri'den Van'a uzanan uzun bir yolculuğa çıkan Hasan Cemal'in “Barış Sürecinde Güneydoğu Notları” başlıklı röportaj dizisi, 11 bölüm halinde yine T24'te yayımlandı. Dizinin eşliğinde Türkiye'de canlı blog kullanan ilk yazar da olan Hasan Cemal, Twitter'da açtığı @HSNCML hesabında da çok kısa süre içinde binlerce takipçiye ulaştı.

Hem Karayılan röportajı, hem de “Barış Sürecinde Güneydoğu Notları” başlıklı röportaj dizisi gazete ve televizyonlarda referans alınan Hasan Cemal, tercihini, 45 yıl boyunca “ya mutfakta yaparak ya da yazarak” katkıda bulunduğu gazetelerden yana değil, internette gazetecilikten yana yaptı. Cemal, Milliyet'ten ayrıldığı süreç içinde gazetelerden gelen teklifleri kabul etmeyerek günlük yazılarını T24'te sürdürme kararı aldı.

Haftada 5 gün yazı ve anında yorum

Hasan Cemal, Kandil ve Güneydoğu röportajları gibi özel çalışmalar yapacağı dönemler dışında her hafta beş gün T24'te okurlarının karşısına çıkacak. Cemal'in yazıları; salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri yayımlanacak. Hasan Cemal, Kandil'deki basın toplantısı gibi sıcak gelişmelerde ise anında yorum ve analizler kaleme alacak. Hasan Cemal'in yazıları Salı günü (30 Nisan 2013) başlayacak.

10 kitabı yayımlandı

Türkiye medyasının en üretken isimleri arasında ön sırada yer alan Hasan Cemal'in bugüne kadar yayımlanan kitapları şunlar:

1- Tank Sesiyle Uyanmak (1986)

2- Demokrasi Korkusu (1986)



3- Tarihi Yaşarken Yakalamak (1987)

4- Özal Hikâyesi (1989)

5- Kimse Kızmasın, Kendimi Yazdım (1999)

6- Kürtler (2003)

7- Cumhuriyet'i Çok Sevmiştim (2005)

8- Türkiye'nin Asker Sorunu (2010)

9- Barışa Emanet Olun (2011)

10- 1915: Ermeni Soykırımı (2012)

Portre: Hasan Cemal

1944 yılında doğan Hasan Cemal 1965 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu.

Gazeteciliğe 1969 yılında Ankara’da haftalık Devrim dergisinde başladı. Yeni Ortam dergisi, Anka Ajansı ve Günaydın gazetesinde çalıştıktan sonra 1973 yılında Cumhuriyet gazetesine girdi. Ankara Temsilciliği görevindeyken getirildiği Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevini 1981-1992 yılları arasında 11 yıl aralıksız sürdürdü. 1984-1992 yılları arasında Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) Yürütme Kurulu üyeliği yaptı.

Cumhuriyet'te geçen 19 yılın ardından 1992-1998 arasında Sabah gazetesinde köşe yazdı, röportajlar yaptı.

Nokta dergisi 1989 Doruktakiler ve Gazeteciler Cemiyeti Fıkra ödüllerini kazandı. Genel yayın yönetmenliğini 1986'da Cumhuriyet gazetesi Sedat Simavi Ödülü’nü kazanarak yılın gazetesi seçildi.

28 Şubat 2013'te Milliyet'in manşetinde yayımlanan "İmralı Zabıtları"nın yayınını savunduğu için Başbakan'ın tepkisine hedef oldu. Milliyet yönetimi, "Başbakan'ı ve medya sermayesini sorgulamaktaki ısrarını" gerekçe göstererek yaklaşık 15 yıldır yazdığı gazetedeki köşesini kapattı. Milliyet ile yolları ayrıldıktan sonra yaptığı röportajlar ve kaleme aldığı yazılar bağımsız internet gazetesi T24'te yayımlandı.

Barış Sürecinde Güneydoğu Notları

Murat Karayılan ile Kandil'de 5,5 saat

Hasan Cemal Milliyet'ten ayrılıyor

Hasan Cemal'in Milliyet'te yayımlanmayan son yazısı

Hasan Cemal sansürü Hürriyet'te de yürürlükte