Hasan Cemal: Erdoğan darbesi derinleşiyor!

T24 yazarı ve P24 Bağımsız Gazetecilik Platformu Başkanı Hasan Cemal, odağında HDP milletvekillerinin bulunduğu dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin anayasa değişikliği teklifinin 376 evet oyu ile Meclis'ten geçmesiyle ilgili olarak, "AKP ile MHP birleşti, CHP de el verdi; Erdoğan darbesi derinleşiyor" yorumu yaptı. Kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Cemal, "Benzer bir oyun 1994'de yine CHP tarafından oynanmış, HEP'li milletvekillerinin dokunulmazlıkları kaldırılıp TBMM'den hapse gönderilmişti" ifadesini kullandı. CHP ile ilgili bir tweet daha atan Cemal, "Dokunulmazlıkların kaldırılmasına bile doğru dürüst hayır diyemeyen bir partiye, bırakın sosyal demokrat, demokrat bile denemez" dedi.

Hasan Cemal'in tweetleri şöyle: