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Hasan Cemal: Cumhuriyet’e yapılan operasyon Türkiye’de özgürlük ve hukuka ölümcül bir darbe!

”12 Eylül’den beter sivil bir darbe yaşanıyor"

01 Kasım 2016 03:46

T24 yazarı ve Bağımsız Gazetecilik Platformu (P24) Kurucu Başkanı Hasan Cemal, Cumhuriyet gazetesine yönelik olan operasyonu değerlendirdi. Cemal, Cumhuriyet yönetici ve yazarlarının gözaltına alınmasını Türkiye’deki özgürlüğe ve hukuka ölümcül bir darbe olarak yorumladı ve “Tünelin ucunda hiçbir ışık göremiyorum, yakın gelecek için de karamsarım, özgürlük ve demokrasi için” diye konuştu.

RS FM’den Yavuz Oğhan’a konuşan Cemal’in açıklaması şöyle:

"Söz bitti artık, Cumhuriyet operasyonu Türkiye’de özgürlük ve hukuka çok ölümcül bir darbeydi. Bu saatten sonra bu memlekette özgürlük ve hukuk konuşma imkanı kalmadı artık. Özgürlük ve hukuk mücadelesi vermeye devam edeceğiz ama Cumhuriyet operasyonu gösterdi ki artık bağımsız, özgür, eleştirel sesler tümüyle susturulmak isteniyor. Şimdilik bir umut ışığı görmüyorum, tünelin ucunda hiçbir ışık göremiyorum, yakın gelecek için de karamsarım, özgürlük ve demokrasi için. 12 Eylül’den beter sivil bir darbe yaşanıyor.”

 

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