T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hasan Cemal: Bu işgal ve darbeye suskun kalanları tarih ve gazeteci milleti affetmeyecek!

"Saray’daki Sultan’ın hukuk tanımazlığını hiç unutmayacağız!"

28 Ekim 2015 12:22

T24 yazarı ve Bağımsız Gazetecilik Platformu P24 Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Cemal, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararıyla Koza İpek Holding bünyesindeki şirketlere kayyum atanması sonrası polis baskını ile zorla binalarına girilmesine tepki göstererek, "Bu işgale, özgürlüğe iğrenç darbeyi görmezden gelenler, seyirci ve suskun kalanları da tarih ve gazeteci milleti affetmeyecektir

Bugün TV canlı yayınına bağlanan Hasan Cemal'in açıklamaları şöyle:

"Gazeteci milleti, Saray’daki Sultan’ın hukuk ve özgürlük tanımazlığını hiç unutmayacaktır. Ayrıca bu işgale, hukukun işgaline, özgürlüğe iğrenç darbeyi görmezden gelenler, seyirci ve suskun kalanları da tarih ve gazeteci milleti affetmeyecektir. Allah hepinize kolaylık versin."

Kişisel Twitter hesabından da tepkilerini dile getiren Hasan Cemal'in tweetleri şöyle: 

ETİKETLER

hasan cemaldarbekayyumbugün tvtepkiişgaldarbegazeteci milletisuskun kalanlar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24