Hasan Cemal: Bu işgal ve darbeye suskun kalanları tarih ve gazeteci milleti affetmeyecek!

T24 yazarı ve Bağımsız Gazetecilik Platformu P24 Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Cemal, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararıyla Koza İpek Holding bünyesindeki şirketlere kayyum atanması sonrası polis baskını ile zorla binalarına girilmesine tepki göstererek, "Bu işgale, özgürlüğe iğrenç darbeyi görmezden gelenler, seyirci ve suskun kalanları da tarih ve gazeteci milleti affetmeyecektir

Bugün TV canlı yayınına bağlanan Hasan Cemal'in açıklamaları şöyle:

"Gazeteci milleti, Saray’daki Sultan’ın hukuk ve özgürlük tanımazlığını hiç unutmayacaktır. Ayrıca bu işgale, hukukun işgaline, özgürlüğe iğrenç darbeyi görmezden gelenler, seyirci ve suskun kalanları da tarih ve gazeteci milleti affetmeyecektir. Allah hepinize kolaylık versin."

Kişisel Twitter hesabından da tepkilerini dile getiren Hasan Cemal'in tweetleri şöyle: