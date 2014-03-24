Hasan Cemal: CHP'ye oy vereceğim, bu benim CHP'li olduğumu göstermez

T24 yazarı Hasan Cemal, Başbakan Erdoğan’ın dün Twitter’a ilaveten Facebook ve Youtube’u da hedef alan, “Twitter, Facebook, YouTube aileleri sarstı” sözlerine atıf yaparak, “Başbakan Erdoğan'ın talimatıyla kapatılan Twitter'dan sonra bu gece de Youtube ve Facebook'un kapatılacağı yönünde güçlü söylentiler var” dedi.

Hasan Cemal, bugün yayımlanan oy tercihini açıkladığı yazısı ile ilgili olarak da, "İlk defa adını koyarak oyumu kime vereceğini açıkladım. CHP'ye oy vereceğim. Bu benim CHP'li olduğumu göstermez, benim CHP'yi çok beğendiğimi göstermez" dedi. Cemal, “"Ecevit'in CHP'sine oy verdim, Erdal İnönü ve Deniz Baykal'ın CHP'sine oy verdim. Son olarak Kemal Derviş'in etkisiyle CHP'ye verdim. Ondan sonra bağımsızlara ve Kürt adaylara verdim” dedi.

Artı Bir TV ekranlarında Can Dündar'ın sunduğu Canlı Gaste'ye konuşan Hasan Cemal’in açıklamaları şöyle:

Bu gece de Facebook ve Youtube kapatılabilir

Hasan Cemal, Başbakan Erdoğan'ın talimatıyla kapatılan twitter'dan sonra bu gece de youtube ve facebook'un kapatılacağı yönünde güçlü söylentilerin olduğuna işaret etti.

Tayyip Erdoğan türkiye için tehlike arzediyor

Bugün tehlikeli bir noktadayız. Bugün Tayyip Erdoğan'ın polis devletine kararlı adımlarla gidiyoruz. Tayyip Erdoğan Türkiye için büyük bir tehlike arzediyor. Böyle bir Tayyip Erdoğan'ın hem AKP'nin hem de Türkiye'nin kurtulması lazım. 30 Mart'ta ciddi bir oy kaybı yaşarsa bu Türkiye'nin önünü açabilir hem de AKP'nin Tayyip Erdoğan'dan kurtuluşunun önünü açabilir. Erdoğan'sız bir AKP olabilir. En yakın alternatif AK Parti'nin içinden bir ismin çıkışıdır.

AKP de böyle bir ortamda kuruldu

28 Şubat'ta Erbakan'la gidilmeyeceğini bu ekip anladı. Önce parti içinde mücadele ettiler sonra ayrıldılar. Oyların bu aşamada CHP'de toplanmasını daha doğru olduğunu düşünüyorum. Öbür taraftan BDP ve Kürtler tepki gösterdi ama şunu da söylemek lazım; böyle bir siyasi tercihi yapmak Kürtlerin haklarıyla ilgili bir vazgeçiş değildir.

Oy tahmini

Birileri özlemleri dile getiriyor. Bir kısmı diyor ki yüzde 40'ın altına iner bir kısmı da boşuna beklemeyin ve kendince başarılı bir sonuçla çıkar. Erdoğan'ın oylarının düşmesi bana daha yakın bir ihtimal gibi geliyor. 30 Mart bir son olmayacak, sonun başlangıcı olacak.