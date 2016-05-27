Hasan Cemal: Böyle bir dönemde araştırmacı gazetecilik ödülü verebildiğimiz için şanslıyız!

Bağımsız Gazetecilik Platformu (P24), tarafından düzenlenen AB Araştırmacı Gazetecilik Ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu. P24'ün Kurucu Başkanı Hasan Cemal, yaptığı açılış konuşmasında Türkiye'deki basının bir sınavdan geçtiğini söyledi ve "Böyle bir dönemde araştırmacı gazetecilik ödülü verebileceğimiz gazeteciler bulduğumuz için şanslıyız" dedi.

Cemal yaptığı konuşmasında 1945 yılında Missouri adlı donanma gemisinin New York'a dönüşü ile ilgili ilk haberini yapan Abe Rosenthal'in New York Times Genel Yayın Yönetmenliği’ne uzanan yolculuğundan bahsetti. 1945'te Kıbrıs harekatı ile ilgili diğer gazetecilere atlattığı haberinden bahsederek bu haber sonrasında casusluk ya da devlet suçlarını ifşa ile suçlanmadığını söyledi.

Cemal'in konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Biz şanslıyız böyle bir dönemde araştırmacı gazetecilik ödülünü verebileceğimiz gazeteciler bulduğumuz için. Canan Coşkun hakimlere ev kıyağı haberiyle 23 yılla yargılanıyor. Hakimlere ucuz fiyattan ev satışı büyük bir çıkar çatışmasıdır hatta çıkar çatışmasının Allahıdır.

"Türkiyede özetle medyanın durumu budur. Reza Zarrab davası New York’ta başladı. Birkaç gazete dışında hiçbir yerde haber yayımlanmadı. Türk basını Sur ve Nusaybin gibi şehirlerdeki bombalamalardan da devlet bakış açısıyla vererek bir sınavdan daha kaldı. Tabii T24 ve Cumhuriyet gibi istisnalar da var.

"Yargı bağımsızlığının ve kuvvetler ayrılığının olmadığı bir ülkede düşünce özgürlüğünden ve bağımsız bir medyadan bahsedilemez. Demokrasi için mücadele devam edecek."