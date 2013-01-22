Hasan Cemal '1915 Ermeni Soykırımı' isimli kitabını tanıttı

Milliyet gazetesi yazarı Hasan Cemal, "1915 Ermeni Soykırımı" isimli kitabı ile ilgili ilk kez konuştu.

Kitabını Berlin Humboldt Üniversitesi'nde tanıtan Hasan Cemal, '21. Yüzyılda Türkiye-Network Turkey' adlı üniversite projesi kapsamında bir konuşma yaptı. Geçtiğimiz Ekim ayında piyasaya çıkan kitabıyla ilgili Türkiye'de bu zamana kadar hiçbir televizyon ya da radyo kanalına demeç vermediğini söyleyen Cemal, kitabı arkadaşı Hrant Dink'e ithaf ettiğini söyledi.

İnkar ya da ikrar değil idrak

Herkesin Ermeni meselesini farklı görebileceğini ve farklı isim koyabileceğini belirten Cemal, Hrant Dink'in "İnkâr ve ikrar değil, idrak önemli" sözlerinin altını çizdi.

Hasan Cemal, kitabın adının sert olduğunu ancak bunun bir algıyı empoze etmeyi hedefleyen bir kitap olmadığını kaydetti. "Hasan Cemal'in düşünceleri bir konuda neden değişti nereden nereye geldi, bunu yazdım" diyen Cemal, "Bunu yazarken de Türkiye'nin aynı zamanda cumhuriyetin kuruluşu, ulus devletin, milliyetçiliğin ne olduğunu ve bugüne kadar sarkan Kürt sorununu, Ermeni meselesini, asker sorununu da anlatmış oluyorum" ifadelerine yer verdi.



'Hrant bana yüreğini açmıştı'

Meslektaşı Dink'ten de bahseden Hasan Cemal sözlerini şöyle sürdürdü: "Hrant, güncel ya da tarihsel haksızlığa karşı yanan yüreğini bana açmıştı. Her zamanki gibi samimiydi. Türkiye'nin demokratikleşmesi onun da benim de ortak derdimizdi. AB yolunda kalkınacak, demokratikleşecek bir Türkiye'nin rahatlayacağını, milliyetçiliği zamanla aşabileceğini kendi sorunlarıyla da kendi tarihiyle de hesaplaşacak özgüven ve olgunluğa sahip olacağını düşünüyordu Hrant."

Kürtler yaşadıklarını Ermeniler öldürüldüğünü...

Hasan Cemal kitap tanıtımında Hakkârili bir Kürtdün şu sözlerini hatırlattı: "Yıllardır Kürtler yaşadığını, Ermeniler de öldürüldüğünü kanıtlamaya çalışıyor."

kaynak: gazeteciler.com