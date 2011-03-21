-HASAN BABA, ''APAÇİ DANSI''NI TANITIYOR İSTANBUL (A.A) - 21.03.2011 - Hasan Baba'nın evinin salonunda yaptığı ''apaçi dansı'' geçen haftalarda internette en fazla izlenen videolar arasında yer alarak, YouTube ve GoogleBlogspot'taki izlenme oranıyla yükselen trendler arasına girdi. ''Apaçi Dansı Hasan Baba'' adlı video, YouTube'a 20 Şubat'ta yüklendi. Video şu ana kadar yaklaşık 6 milyon kez izlenirken, videoyu 50 bine yakın kişi beğendi. Hasan Baba'nın 1 dakika 20 saniyelik ''apaçi dansı'', izlenme oranları dolayısıyla YouTube ve GoogleBlogspot'da yükselen trendlere girdi. YouTube Trends'te, videonun 25 Şubat'a kadar çoğunlukla Almanya ve Türkiye'den olmak üzere birkaç bin kez izlenirken, son günlerde Avrupa, Arjantin ve ABD'den milyonlarca kişi tarafından görüntülendiği bilgisine yer verildi. YouTube Trends'te ayrıca, bir açıklamaya göre ''apaçi'' tarzının adını Kızılderililerden alan bir Türk altkültürü olduğuna ve en azından bir YouTube kullanıcısının, ''bu dansın sadece Türkiye'den komik bir dans olduğunu'' belirttiğine değiniliyor. Türkiye'den kullanıcıların siteye yükledikleri ''apaçi dansı''nın örneklerinden bir playliste de yer veriliyor.