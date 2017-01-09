Hasan Ali Kaldırım'a sürpriz talip

Fenerbahçe’de istikrarlı görüntüsüyle dikkat çeken Hasan Ali Kaldırım'a Celtic'in talip olduğu öne sürüldü.

Kurallar gereği sözleşmenin bitimine 6 ay kala oyuncu ile görüşme yapılabilmesi ve imza atılabilmesi nedeniyle Celtic’in bu durumu kullanacağı aktarıldı.



Sunday Express’in özel haberine göre, Brendan Rodgers’ın transfer listesinde bulunan tecrübeli sol bek için 1 milyon poundluk bütçe hazırlandığı da kaydedildi.



Ayrıca devre arası döneminde de görüşmeler yapabilen Hasan Ali, Celtic’in bir numaralı adayı olarak göze çarpıyor.