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Spor

Hasan Ali Kaldırım'a sürpriz talip

Hasan Ali Kaldırım'ın sözleşmesi bu sezon sonu bitiyor

09 Ocak 2017 13:01

Fenerbahçe’de istikrarlı görüntüsüyle dikkat çeken Hasan Ali Kaldırım'a Celtic'in talip olduğu öne sürüldü.

Kurallar gereği sözleşmenin bitimine 6 ay kala oyuncu ile görüşme yapılabilmesi ve imza atılabilmesi nedeniyle Celtic’in bu durumu kullanacağı aktarıldı.

Sunday Express’in özel haberine göre, Brendan Rodgers’ın transfer listesinde bulunan tecrübeli sol bek için 1 milyon poundluk bütçe hazırlandığı da kaydedildi.

Ayrıca devre arası döneminde de görüşmeler yapabilen Hasan Ali, Celtic’in bir numaralı adayı olarak göze çarpıyor.

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Hasan Ali KaldırımCeltictransfer

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