Hasan Akar'a Atatürk'e hakaretten hapis cezası

Sosyal medyada Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği bir videosu paylaşılan Hasan Akar'a, 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi

Atatürk'e hakaret davasında karar çıktı. Mahkeme, Hasan Akar'ı "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret etmek" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçlarından 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Ne olmuştu?

Hasan Akar, sosyal medyada paylaşılan bir videosunda Atatürk hakkında "1938'de geberen p.ç" ve annesi Zübeyde hanım için "Annesi resmi kayıtlarda genelevde çalışıyor" gibi hakaret içeren ifadeler kullanmıştı.

Akar, savunmasında ev ortamında kendisine bir gencin soru sorduğunu ve soru üzerine okuduğu kitaplardaki bilgileri naklettiğini söylemişti. Savunmasında söz konusu alıntı yaptığı kitapların isimlerini söyleyen Akar, "Ben de o anda ihtiyari ve irademin dışında dini hassasiyetimle söyledim. Bazı kitaplar böyle olduğu için nakil yaptım. Atatürk ile ilgili üslubum yanlıştı. Bilerek böyle bir suç işlemedim" demişti.