Hasan Akar'a Atatürk'e hakaretten 2.5 yıl hapis cezası

Atatürk'ün hatırasına hakaretten yargılanan Hasan Akar 2.5 yıl hapis cezası aldı.

Bakırköy 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nce "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret ile halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlarından yargılanan Hasan Akar, toplam 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Bakırköy 18. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Hasan Akar ile avukatı katıldı. Son sözü sorulan Hasan Akar, "Beraatimi istiyorum" dedi

Mahkeme, sanık Hasan Akar’ın "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret’’ suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırarak, suçun basın yayın yoluyla işlenmesi nedeniyle cezayı 1 yıl 6 aya çıkarttı. Sanık Akar'ı "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme, cezaların ertelenmemesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

"Delile dayanmayan açık küfür"





Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Hasan Akar olduğu söyleyen kişinin, 9 Mayıs 2017'de saat 19.00 sıralarında Kanal D ana haber bülteninde bir videosunun yayınlandığı ifade edildi.



Kolluk kuvvetleri tarafından şüpheli Akar'ın atılı suçlarla ilgili ifadesine başvurulmak üzere adresine gidildiği, bulunamadığı, atılı suçların niteliği göz önünde bulundurularak, Akar hakkında Bakırköy 1. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı verildiği belirtilen iddianamede, soruşturmaya konu videoda Mustafa Kemal Atatürk, annesi ve babası hakkında hiçbir tarihi belgeye, gerçekliğe, delile dayanmayan, açık küfür içerecek şekilde Atatürk'ün hatırasına alenen hakarette bulunduğu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca aynı video ile ilgili olarak, videonun çekildiği alanın belli olmaması, videonun aleniyet kazanıp kazanmadığı hususunun anlaşılmaması gerekçeleriyle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği hatırlatıldı.

İddianamede, şu değerlendirilmelerde bulunuldu:



''Bu kararın cumhuriyet başsavcılığımız açısından bağlayıcılığının bulunmadığı, suça konu videonun birçok ulusal televizyon kanalında, yargı alanımızda bulunan Kanal D televizyon kanalında yayınlandığı, aleniyet kazandığı, dolayısıyla 9 Mayıs 2017'de yeni bir suçun ortaya çıktığı, Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret suçu açısından eylemin sübuta erdiği, şüphelinin videosunun son kısmında 'biz toplama yapmışız, çıkarma yapmışız, biz fark ettiğimiz her şeyi planlamışız' diyerek videoyu çekmekteki amacının itibar suikastı olduğunu, toplumun bir kesiminin sinir uçları ile oynamayı, toplumu tahrik etmeyi amaçladığını açıkça ortaya koyduğu, dosya kapsamındaki tüm delillere göre atılı suçların şüpheli tarafından işlendiği, kamu davası açmaya yeterli delilin bulunduğu anlaşılmaktadır.''

7.5 yılla yargılandı





İddianamede, şüpheli Hasan Akar'ın ''Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret'' ile ''halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek'' suçlarından 2,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyordu.